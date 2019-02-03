الجمهور الفلبيني يشعل دولية دبي للسلة

المصدر: Ⅶ دبي-ياسر قاسم

أشعل الجمهور الفلبيني أجواء بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ30 «نسخة التسامح» مبكراً، بمؤازرته القوية والمؤثرة وقاد فريقه مايتي لتحقيق أول انتصاراته على فريق الجامعة الأمريكية بدبي مساء أول من أمس بنتيجة «87-58» حيث توافد الجمهور بكثافة لصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة التي احتشدت بحوالي 5 آلاف شخص في ثاني مباريات اليوم الأول للبطولة التي استهلها فريق النفط العراقي منافسه المنتخب الأردني، وفاز عليه «63-60»، بحضور اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة والقنصل الأردني يزن القيسي وكاظم محمد سلطان نائب رئيس نادي النفط رئيس البعثة.

مواجهات اليوم

وتتواصل البطولة اليوم بإقامة 4 مباريات بلقاء الوحدة السوري والجامعة الأمريكية في دبي، يليها سلا المغربي ووصيف العرب نادي بيروت اللبناني، ثم المنتخب الأردني مع الرياضي اللبناني، ويسدل الستار في التاسعة بلقاء وصيف بطولة دبي للعام الماضي الهومنتمن اللبناني أمام مايتي الفلبيني فيما سيكون منتخبنا الوطني في راحة خلال جولة اليوم.

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اعتلى مايتي الفلبيني والنفط العراقي صدارة المجموعتين برصيد نقطتين، في بداية إيجابية تعزز من حظوظهما لبلوغ ربع نهائي البطولة.