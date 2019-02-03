4 أشواط في ختام مهرجان حمدان بن محمد اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تختتم اليوم فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للهجن العربية الأصيلة، والذي انطلق قبل 11 يوماً، وشهد إقامة 329 شوطاً، بواقع 122 شوطاً لأصحاب السمو الشيوخ، و207 أشواط لأبناء القبائل، وستقام في جولة الختام 4 أشواط فقط، بواقع شوطين للحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ومثلهما لهجن أبناء القبائل، وتتجه الأنظار لشوطي السيوف بالنسبة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل، وغالباً ما تنتقل الزمول التي تحصد الخنجر إلى عزب الإنتاج من أجل وضع بصمتها التاريخية في إنتاج سلالات الهجن العربية الأصيلة.

أما بالنسبة لسيف ولي عهد دبي للحول المفتوح لهجن أبناء القبائل، فتبرز من خلاله الكثير من الأسماء التي يأمل ملاكها في قيادتهم نحو التتويج بالسيف الغالي، ويحصل الفائز بالمركز الأول بالإضافة إلى السيف على مبلغ مليون درهم، أما بالنسبة للمنافسة على شوط الزمول المفتوح لهجن أبناء القبائل فيحصل الفائز بصدارته على الخنجر بالإضافة إلى مبلغ 800 ألف درهم.

تزامناً مع اليوم الختامي للمهرجان، يقوم نادي دبي لسباقات الهجن بالسحب على السيارة التي كان أعلن عن طرحها للسياح الأجانب الزائرين والمتابعين للمهرجان، وقام النادي بطرح التذاكر على منصة ميدان المرموم طيلة أيام المهرجان، وقال عبدالله أحمد فرج مدير إدارة التسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن، إن طرح هذه السيارة يأتي في إطار اهتمام النادي بتشجيع الزوار الأجانب على الحضور لمتابعة سباقات الهجن العربية.