2500 مشارك في بطولة ضمان العالمية لترايثلون 2019

المصدر: Ⅶ أبوظبي – محمد صادق

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي مشاركة 110 من نخبة نجوم ترايثلون على مستوى العالم، وأكثر من 2500 رياضي من الهواة، في بطولة ضمان العالمية لترايثلون 2019 والتي تستضيفها العاصمة أبوظبي في نسختها الخامسة يومي 8 و9 مارس المقبل ويبلغ إجمالي جوائزها 200 ألف دولار أمريكي بزيادة 50 ألف دولار مقارنة بجوائز العام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس بمقره أمس بحضور عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي لترايثلون وعضوة اللجنة الدولية الأولمبية وخالد الفهيم رئيس جمعية الإمارات لترايثلون وبيتر ويلر الرئيس التنفيذي للألعاب الأولمبية العالمية لأصحاب الهمم أبوظبي 2019 والدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لضمان وجاري ماريسيا مدير البطولة.

وأعلن منظمو البطولة أن النسخة الخامسة من الحدث ستشهد إقامة سباق جديد للتتابع لفريق النخبة المختلط وذلك أول مرة في ترايثلون، إذ سيشارك فريق مكون من 4 رياضيين (رجال وسيدات) في سباق تتابع بحيث يقطع كل متسابق مسافة 300 متر سباحة و6.6 كلم على الدراجة وسباق ركض مدة كيلومتر واحد قبل أن يسلّم السباق لزميله في الفريق، وسينطلق سباق التتابع المختلط أول مرة في أبوظبي، فيما سيتم تنظيمه في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، احتفالاً بترايثلون كإحدى أكثر الرياضات شمولاً ومساواةً بين الجنسين في العالم.

كما تشهد البطولة تنافس الرياضيين في الألعاب الأولمبية العالمية لأصحاب الهمم أبوظبي 2019. وستكون فئة ترايثلون لألعاب 2019 مدرجة ضمن البطولة وهي أول منافسة رياضية للألعاب الأولمبية العالمية لأصحاب الهمم 2019، وسيتم خلال الحدث تسليم أول ميدالية رسمية في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي إن المجلس عمل باستمرار على استقطاب أهم الأسماء في رياضة ترايثلون وهو ما نجحنا بتحقيقه في عام 2019، بالتعاون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان، التي أسهمت بشكلٍ كبير في ترسيخ مفهوم الرياضة وإثراء حياتهم بتبني نمط حياة صحي ونشط، مشيراً إلى أن البطولة استقطبت خلال النسخ الأربع الماضية نحو 10 آلاف من الرياضيين من الهواة من كافة الفئات العمرية لعموم المجتمع ولم نتوقف عند ذلك فحسب، فقد فازت أبوظبي باستضافة نهائي بطولة الاتحاد الدولي لترايثلون عام 2022، وعندما نشهد تجسيد رؤيتنا إلى واقع، فهو دليل مهم على ما بذلناه من جهود إلى جانب الاتحاد الدولي لترايثلون وجمعية الإمارات لترايثلون وضمان.

من جهتها وجهت ماريسول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي لترايثلون الشكر للإمارات على دعمها واستضافتها للبطولة، وقالت: «لقد شهدنا تحول أبوظبي إلى وجهة مميزة لترايثلون وإنا على ثقة بأن إضافة سباق التتابع المختلط المثير للحماس ستلقى ترحيباً واسعاً بين الجمهور، وخاصة بالنظر إلى مزيج الجنسيات الكبير وتعايشهم في الإمارات، وقد أصبحت بطولة ضمان العالمية لترايثلون أبوظبي أكبر فعالية ترايثلون وأكثرها شمولاً في المنطقة، حيث تعكس هذه البطولة القيم التي نتمسك بها في الاتحاد الدولي لترايثلون».

من جهة ثانية قال بيتر ويلر، الرئيس التنفيذي للألعاب الأولمبية العالمية لأصحاب الهمم أبوظبي 2019: «سيكون من المثير للحماس بالفعل تسليم أول ميدالية للألعاب أثناء بطولة ضمان العالمية لترايثلون أبوظبي. ومن خلال دمج هؤلاء الحدثين المهمين، سوف نتيح للرياضيين أصحاب الهمم فرصة فريدة بتجربة ممارسة رياضتهم ضمن إطار احترافي هو البطولة العالمية والتسابق مع أكثر الرياضيين إلهاماً في هذه الرياضة. كما سيساهم ذلك من ناحية أخرى في إتاحة الفرصة لأكبر رياضيي ترايثلون في الاتحاد الدولي ليشهدوا أكبر حدث رياضي وإنساني في العالم ومشاهدة تنافس بعض من أبنائنا الرياضيين، إنها تجربة رائعة للجميع بالفعل».