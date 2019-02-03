المصدر: دبي - البيان الرياضي

توّج المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، اللاعبات الفائزات بالمراكز الأولى في منافسات اليوم الأول لبطولة الاتحاد للمبارزة والذي خصص للفتيات في الفئة العمرية تحت 15 و20 سنة بحضور هدى عبد الرحمن المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، وهي البطولة التي ينظمها الاتحاد بصالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي، في إطار روزنامة البطولات المحلية التي تبلغ أكثر من 10 بطولات، بلغ عدد اللاعبات المشاركات بالبطولة أكثر من 120 لاعبة اشتركن في منافسات الايبيه والفلوريه والسابر. وشارك في البطولة نادي بني ياس للمبارزة – نادي الشارقة لرياضة المرأة – نادي الوحدة – نادي شباب الأهلي دبي – أكاديمية MKFA للمبارزة ووزارة التربية والتعليم.