«العاصفة» تحقق 13 فوزاً في الحول والزمول

المصدر: دبي - ياسر قاسم

واصلت هجن «العاصفة» تألقها ضمن مهرجان حمدان بن محمد بن راشد للهجن العربية الأصيلة، بميدان المرموم في عاشر أيام المهرجان أمس الجمعة المخصص لمنافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول، حيث حققت 13 فوزاً، بواقع 7 في الصباح و6 في المساء، فيما حققت هجن الرئاسة 10 انتصارات مناصفة بين الفترتين، وظفرت «الشكلة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبقيادة المضمر سعيد محمد مروشد بالتوقيت الأفضل «12:15:7 دقيقة».

وبدأت هجن العاصفة تألقها مبكراً مع المضمر غياث الهلالي بتصدر الشوط الأول للحول محليات عبر «الشاهينية» التي وصلت خط النهاية في 12:16:4 دقيقة وحازت هجن الرئاسة على صدارة الشوط الثاني للحول مهجنات مع مضمرها علي جميل الوهيبي الذي قاد «الوثبة» للمركز الأول في 12:23:0 دقيقة وعادت هجن العاصفة للصدارة في الشوط الثالث للزمول محليات عبر «شاهين» الذي قطع المسافة في 12:41:1 دقيقة وسار معه في ذات التألق «شاهين» في الشوط الرابع للزمول مهجنات محققاً زمن قدره 13:3:0 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة مع مضمرها علي جميل الوهيبي للصدارة في الشوط الخامس للحول محليات عبر «عجايب» التي قطعت المسافة في 12:24:4 دقيقة، قبل أن تستعيد هجن العاصفة مع المضمر المتألق غياث الهلالي المركز الأول في الشوط السادس للحول مهجنات عبر «الشاهينية» في زمن قدره 12:19:4 دقيقة، وحقق «هملول» مع علي جميل الوهيبي لقب الشوط السابع للزمول محليات لصالح هجن الرئاسة في زمن قدره 12:52:3 دقيقة وبذات التألق واصلت هجن الرئاسة مع «شاهين» تصدرها للشوط الثامن للزمول مهجنات في 12:50:3 دقيقة.

وأهدت «الشكلة» لقب الشوط التاسع للحول محليات إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع المضمر سعيد محمد مروشد في زمن قدره 12:15:7 دقيقة، وحققت «الحذرة» من هجن الرئاسة لقب الشوط العاشر للحول مهجنات مع المضمر أحمد ماجد الخيلي في زمن قدره 12:22:0 دقيقة ونجح «زفران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان في الظفر بلقب الشوط الحادي عشر للزمول محليات مع المضمر جمعة عتيق الرميثي ووضع «شاهين» هجن العاصفة في المركز الأول من جديد في الشوط الثاني عشر للزمول مهجنات، وكما كانت البداية لصالحها، كان ختام الفترة المسائية لصالح هجن العاصفة عبر «الشاهينية» مع المضمر غياث الهلالي في الشوط الثالث عشر للحول محليات.

الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية لليوم العاشر للمهرجان تنافساً قوياً بين هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول على مسافة 8 كلم، وحققت هجن العاصفة مع مضمرها المتألق غياث الهلالي 7 انتصارات في الـ 14 شوطاً فيما حققت هجن الرئاسة مع المضمر علي جميل الوهيبي 5 انتصارات، وأسفرت النتائج الكلية للفترة عن استهلال هجن العاصفة للانتصارات عبر «الشاهينية» في الشوط الأول للحول محليات وانتقلت الصدارة في الشوط الثاني للجول مهجنات إلى هجن الرئاسة مع مضمرها علي جميل الوهيبي بعد أن وصلت «هملولة» لخط النهاية، وواصلت هجن الرئاسة مع المضمر علي جميل الوهيبي التألق في الشوط الثالث للزمول محليات بعدما حقق «الذيب» اللقب، ولم تنتظر هجن العاصفة كثيراً لتعود للمركز الأول في الشوط الرابع للزمول مهجنات عبر «شاهين» واستمرت العاصفة في المركز الأول في الشوط الخامس للحول محليات عبر «الشاهينية».

ونجحت «عنيدة» في إهداء الصدارة للشوط السادس لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع المضمر أحمد خلفان المزروعي، وعاد علي جميل الوهيبي ليضع هجن الرئاسة من جديد في صدارة الشوط السابع للزمول محليات عبر «شاهين» وبنفس الاسم «شاهين» نجحت هجن العاصفة في تصدر الشوط الثامن للزمول مهجنات، واستعادت هجن الرئاسة الصدارة مع المضمر علي جميل الوهيبي في الشوط التاسع للحول محليات عبر «زمايم»، ثم استعادت العاصفة الصدارة مع مضمرها غياث الهلالي في الشوط العاشر للحول مهجنات عبر «الشاهينية»، وواصلت العاصفة تألقها في الشوط الحادي عشر للزمول محليات عبر «شاهين»، ونجح «نمرود» في منح هجن الرئاسة المركز الأول للشوط الثاني عشر للزمول مهجنات.

لقب الـ13

أهدت «زعفرانة» لقب الشوط الثالث عشر للحول محليات إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مع المضمر سعيد سالم السبوسي في زمن قدره 12:30:1 دقيقة، واختتمت «الشاهينية» انتصارات الصباح لصالح هجن العاصفة في الشوط الرابع عشر للحول مهجنات في 12:36:9 دقيقة.

جوائز

13 سيارة للفائزين في اليوم العاشر

وصل عدد السيارات للفائزين الأوائل في اليوم العاشر «أمس» إلى 13 سيارة وهم أبطال الفترة المسائية، فيما خصصت جوائز نقدية لأصحاب المركز من الثاني حتى العاشر، وخصصت جوائز نقدية أيضاً للفائزين من الأول للعاشر في جميع أشواط الفترة الصباحية، ووصل العدد إلى 183 سيارة من فئة الدفع الرباعي نالها الفائزون حتى اليوم العاشر للمهرجان.