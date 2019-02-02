القوارب الخشبية تتنافس على لقب سباق دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يرتفع في العاشرة من صباح اليوم هدير محركات القوارب الخشبية السريعة، مع انطلاقة سباق دبي (الجولة الثانية من بطولة الإمارات) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإنجاح سباق اليوم بالتعاون والشراكة مع الدوائر الحكومية وسلطة مدينة دبي الملاحية والمؤسسات الوطنية ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي وبي أند أو ماريناس.

الفعالية الرابعة

ويعد سباق دبي الفعالية الرابعة التي ينظمها النادي في عام التسامح 2019، وتجمع نخبة من أبطال الدولة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي في تلاحم رياضي جميل. وستنافس القوارب المشاركة اليوم في الكورس المعتاد في بحر الصفوح بين أجمل الوجهات السياحية في دانة الدنيا دبي بين فندق برج العرب وهلال نخلة جميرا الشرقي على كورس، ومسار السباق الذي يصل طوله لما يزيد عن 30 ميلاً بحرياً ويشمل 5 لفات للسباق إضافة إلى لفة البـــداية.

ويبدأ البرنامج الزمني للحدث اليوم منذ الثامنة صباحاً باستكمال إجراءات الفحص الطبي على المتسابقين المشاركين والذين سيقومون بالاطلاع على كورس السباق والتعرف على نقاط الالتفاف برفقة اللجنة المنظمة ومن ثم إنزال القوارب إلى عرض مياه الخليج العربي توطئة للتوجه إلى خط البداية وانتظار لحظة إعطاء إشارة البداية ورفع العلم الأخضر ومن ثم الدوران حول كورس ومسار السباق.

تفاصيل السباق

وكانت اللجنة المنظمة للسباق قد اطلعت جميع المتسابقين المشاركين على تفاصيل السباق وشرح التعليمات والشروط والرد كذلك على استفساراتهم خلال الاجتماع التنويري الخاص بالسباق والذي عقد يوم أمس - الجمعة - في مقر الحدث بميناء الصيادين في جميرا 5 بحضور هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن سباق اليوم يمثل أهمية كبيرة لجميع المشاركين في بطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة والتي تشهد عدداً من المحطات في الأندية البحرية بالدولة من بينها ثلاث جولات كالمعتاد يقوم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باعتمادها في روزنامته الموسمية كل مرة منذ عدة مواسم.