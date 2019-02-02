سباق المحامل الشراعية في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينظم اليوم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً لمسافة 7 أميال بحرية بالعاصمة أبوظبي، وذلك في مستهل سباقات فئة 22 قدماً للموسم الجديد.

ويشارك في السباق 40 محملاً شراعياً، بإجمالي ما يقارب من 250 بحاراً من مختلف إمارات الدولة، إذ كان النادي قد أغلق باب التسجيل للبحارة الراغبين في المشاركة قبل أيام.

من جهة أخرى يواصل فريق نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، المنافسة في الجولة الثانية من بطولة الإمارات للإبحار الشراعي التي تستضيفها الشارقة بنادي الحمرية، في فئتي الأوبتمست والليزر. وقال ماجد عتيق المهيري إن مشاركة النادي في البطولة تأتي ضمن استراتيجية وخطة بناء فريق قوي من الشباب لتمثيل النادي في السباقات.