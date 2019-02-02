الشارقة يتطلع لوصافة رجال اليد من بوابة الظفرة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ساحات لعبة الأقوياء اليوم مباراتين بختام الجولة السابعة بدوري رجال اليد، يلتقي في الأولى الشارقة بعقر داره مع فريق الظفرة، وفي الثانية يحل فريق الجزيرة ضيفاً على جاره فريق الوحدة.

وينشد الملك الشرقاوي الثالث برصيد 13 نقطة ومن 5 جولات، الصعود للمركز الثاني من بوابة ضيفه فريق الظفرة السابع برصيد 8 نقاط من 6 جولات، في مواجهة الفريقين لحساب الجولة السابعة ببطولة دوري رجال اليد، والذي يتربع على قمتها فريق شباب الأهلي بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 جولات.

وتصب مسيرة الفريقين في مصلحة الملك الشرقاوي لفارق الخبرات مقارنة بمنافسة اليوم الضيف الجديد على البطولة، والذي يخوض الموسم بعناصره المواطنة.