ملاعب «الثقة» تستعد لـ«عالمية أصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم - الشارقة 2019، تفقّد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، آخر استعدادات انطلاق الحدث الرياضي الكبير الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستضيفه الإمارة للمرة الثانية، خلال الفترة من 10 - 16 فبراير الجاري. واطلع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال زيارته لمقرّ نادي الثقة للمعاقين، منظم البطولة، على التجهيزات والترتيبات النهائية لانطلاق الحدث، حيث تفقد الملاعب والصالات والمرافق.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي حرص إمارة الشارقة على توفير أعلى معايير التنظيم للدورة، وتوفير مختلف الإمكانيات والجهود لتحقيق أهداف الدورة وطموحاتها بما ينعكس إيجاباً على المنافسات والفرق واللاعبين المشاركين وفق توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

من جهته، قال الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا، رئيس التنفيذية: لطالما أكدت إمارة الشارقة على أنها مدينة تحرص على رعاية الإنسان بمختلف احتياجاته، وتوفّر له البنية التحتية المتكاملة التي تتلاءم وتطلعاته كافة، وها هي اليوم تعزز مكانتها في احتضان دورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر للمرة الثانية. وتجمع الدورة الجديدة نخبة من اللاعبين العالميين أصحاب القدرات الكبيرة، والطموحات العالية ليخوضوا تنافساً شريفاً على أرضها.