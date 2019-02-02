اللجنة البارالمبية الآسيوية تجتمع في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يترأس ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية صباح اليوم بفندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي، اجتماع مجلس الإدارة الأخير في دورة 2015-2019، تمهيداً لدورة إماراتية ثانية بعد فوزه بـ«بالتزكية» بالرئاسة حتى 2023، حيث يدشن اجتماع اليوم استضافة دبي لاجتماعات الجمعية العمومية البارالمبية، وانتخابات المجلس القاري الجديد، ومؤتمر اللجنة البارالمبية الآسيوية، وحفل جوائز التميز الذي يستمر حتى يوم الأربعاء، بمشاركة 45 دولة والعديد من الشخصيات العالمية والمحلية البارزة ترجمة حقيقية لدعم «القيادة الرشيدة» لفئة «أصحاب الهمم» وتعزيزاً لدور الدولة في دعم الحركتين البارالمبية الآسيوية والعالمية والاحتفاظ بمقعد الرئاسة ومقر اللجنة البارالمبية الآسيوية بدبي.

خطة استراتيجية

ويناقش اجتماع اليوم العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها الخطة الاستراتيجية التي سيتم عرضها على الأسرة الآسيوية وتقارير اللجان المختلفة.

وتم تشكيل اللجنة البارالمبية الآسيوية عام 2002 بمدينة بوسان الكورية من أجل إدارة شؤون الرياضيين من «أصحاب الهمم» على صعيد أكبر قارات العالم بمبادرة من اللجنة البارالمبية الماليزية عام 1999 لينقل مقر البارالمبية الآسيوية عام 2009 إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ومن ثم إلى دبي بعد اعتماد مجلس الوزراء استضافة المقر ليكون الوجهة الرئيسة لرياضة «أصحاب الهمم» في «القارة الصفراء» من أجل تعزيز مكانة الدولة المرموقة في الخريطة العالمية بصفة عامة والقارية على وجه الخصوص، وخصوصاً أن هذا القرار يعد ثمرة اهتمام ودعم «القيادة الرشيدة» بالدولة ضمن مبادراتها لدعم رياضة «أصحاب الهمم» من أجل تمكينهم وإعادة الثقة في شريحة مهمة في المجتمع وإزالة كل العوائق والحواجز أمامهم.

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تضم اللجنة البارالمبية الآسيوية 6 مناطق جغرافية، وتعتبر القارة الأكبر من حيث نسبة الرياضيين من أصحاب الهمم، «65% على مستوى العالم »،وتنظم كل 4 سنوات الألعاب الآسيوية البارالمبية على غرار الألعاب التي ينظمها «الأولمبي الآسيوي».