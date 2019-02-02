سلطان بن زايد يشهد اليوم الأول لسباق الإبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، بعد ظهر أمس، في ميدان سباقات الهجن بمدينة سويحان، بحضور سمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، منافسات اليوم الأول من «سباق الإبل التراثي الأصيل»، وذلك في إطار فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019 في دورته الثالثة عشرة التي ينظمها نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد برعاية كريمة من سموه، وتستمر حتى مساء الغد.

وتابع سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ونجله سمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار ملاك الإبل ومجموعات السياح الأجانب وجمهور غفير وحشد كبير من وسائل الإعلام المتنوعة، الأشواط الستة التي تمت لمسافة ثلاثة كيلومترات، وخصصت أربعة منها للمتنافسين من أعمار 16 إلى 20 عاما، حيث بدأت الأشواط باللون الأحمر، تلاها اللون الأخضر، ومن ثم الأبيض فالأسود، فيما خصص الشوطان الآخران للأعمار بين 21 إلى 30 عاما وضمت لوني العنابي والكحلي.

ورصدت اللجنة العليا المنظمة للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط جوائز قيمة، حيث نال الفائز بالمركز الأول في كل شوط سيارة، والثاني 22 ألف درهم، والثالث 20 ألف درهم، والرابع 18 ألف درهم، والخامس 17 ألف درهم، والسادس 16 ألف درهم، والسابع 15 ألف درهم، والثامن 13 ألف درهم، والتاسع 13 ألف درهم، والعاشر 11 ألف درهم.

تتويج الفائزين

وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين بالمراكز الأولى في الأشواط الستة، ففي أشواط الفئة العمرية (16-20) عاماً، لمسافة ثلاثة كيلومترات، فاز بناموس الشوط الأول سعيد محمد سعيد علي بن حلوة الكتبي على ظهر «سلهود»، بينما حاز جائزة الشوط الثاني فياض راشد عبيد الهلي الهاجري على ظهر «العرندس»، وفي الشوط الثالث حصد الجائزة عتيق راشد عبيد الهلي الهاجري على ظهر «سراب».

أما الشوط الرابع فذهب بناموسه عبد الله أحمد عبد الله الطير العامري على ظهر «مكلف»، وفي الشوطين التاليين اللذين خصصا للفئة العمرية 21-30 عاماً، فاز بالشوط السادس حمدان عبيد محمد عبيد خصوني الكتبي على ظهر «هملول»، فيما حاز ناموس الشوط السادس أحمد راشد سيف الشاوي الغفلي على ظهر «عجمجم».

مسابقة المحالب

وفي مسابقة المحالب تم تتويج الفائزين، حيث حاز ناموس الشوط المفتوح والسيارة مبارك علي مبارك محمد الكربي بإجمالي حليب بلغ 64.92 كيلوغراما، فيما حل في المركز الثاني سالم سعيد محمد خويتم الراشدي بإجمالي 60.70 كيلوغراما، وفي المركز الثالث صالح طرشوم محمد العامري بإجمالي 60.46 كيلوغراما، فيما حل في المركز الرابع علي مبخوت عبيد مسلم المحرمي بإجمالي 59.85 كيلوغراما، وفي المركز الخامس محمد بن مسلم بن خويدم سمحان المسهلي بإجمالي 59.58 كيلوغراما، وفي المركز السادس احميد بن مبخوت بن صالح غبرار زغبنوت بإجمالي 58.38 كيلوغراما، فيما حل سابعاً زايد محمد سهيل سالم الراشدي بإجمالي 55.84 كيلوغراما، وفي المركز الثامن هادي بن حسن بن مسلم زعبنوت بإجمالي بلغ 55.40 كيلوغراما، وفي المركز التاسع علي محمد سهيل الحمر بإجمالي حليب بلغ 54.61 كيلوغراما، فيما حل في المركز العاشر برحش خويتم العامري بإجمالي 54.48 كيلوغراما.

تهنئة

هنأت اللجنة العليا المنظمة الفائزين مشيدة بجهودهم وحماسهم في إنجاح السباق، ومثنية على حرصهم على المحافظة على هذا الموروث الأصيل من مفردات وتقاليد سباقات الهجن.