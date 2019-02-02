1254 لاعباً في «دولية الفجيرة للتايكواندو»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يشهد مجمع زايد الرياضي بالفجيرة في السادسة والنصف من مساء اليوم الافتتاح الرسمي لدولية الفجيرة السابعة للتايكواندو برعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، ويشارك في البطولة 1254 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة، يتضمن الحفل عروضاً أكروباتية تقدمها الفرقة الكورية التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

وكانت منافسات المواهب الواعدة للأعمار من 6 إلى 9 سنوات ومن 9 إلى 11 للبنات والأولاد دشنت الحدث أمس بعد أن قررت اللجنة المنظمة تخصيص منافسات أمس للمواهب، و قدم لاعبو ولاعبات الأندية الإماراتية الصغار مستويات فنية مبشرة بعد أن تمكنوا من وضع بصماتهم خلال منافسات اليوم الأول في انتظار باقي النزالات.

وأشاد عبدالحق بو شبيب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو رئيس لجنة التحكيم بتنظيم البطولة ما ساهم في حضور أبرز لاعبي ولاعبات العالم لافتاً إلى أن مشاركة 1254 لاعباً ولاعبة يبشر بنجاح كبير للحدث، وعبر عن سعادته للمستوى الفني العالي لمنافسات اليوم الأول رغم أنه اقتصر على المواهب الواعدة ما يعطي انطباعاً إيجابياً بأن تايكواندو الإمارات مقبل على مستقبل كبير ومميز فنياً. ووجه الشكر للجنة المنظمة برئاسة العميد أحمد الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو للدقة في التنظيم منوهاً إلى أن العدد الكبير من المشاركين مؤشر للنجاح وقال: «الإمارات تفوقت على عدد كبير من البطولات في العالم».