المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

برعاية وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، تواصلت أمس فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، الذي ينظمه النادي ومركز سلطان بن زايد في ميدان سويحان، وتم تتويج الفائزين بمزاينة السلوقي العربي، وكذلك تكريم الجهات الراعية والداعمة، فيما تستمر منافسات مسابقة المحالب التي تختتم اليوم، مع انطلاق أول أيام منافسات سباق الإبل التراثي الأصيل الذي يستمر يومين ليختتم فعاليات المهرجان.

وقام الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس، بزيارة لمخيم مكشات سويحان المقام ضمن المهرجان، وقال خلال زيارته للمرة الثانية لمكشات سويحان إن المهرجان في تطور مستمر، وإنه أصبح اليوم حالة تراثية إماراتية متكاملة تنبض بعراقة تراث دولة الإمارات وبأصالة شعبها الكريم.

وأضاف الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أن راعي المهرجان سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، عوَّدنا دائماً على الجديد وحسن التنظيم.

واصفاً مهرجان سلطان بن زايد التراثي في دورته الـ13 بأنه مهرجان شامل متكامل وبات واجهة تراثية ثقافية حضارية في أبوظبي تعرّف المجتمع والسياح بماضي الآباء والأجداد والعادات والتقاليد البدوية وفقاً لأصولها.

تتويج الفائزين

توج الشيخ محمد بن ركاض العامري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد نائب رئيس اللجنة العليا رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين الثلاثة الأوائل في مزاينة السلوقي العربي، التي أقيمت على أربعة أشواط للذكور والإناث لفئتي الأسحك والأهدب (الأريش)، حيث حصل الفائز الأول على جائزة نقدية قيمتها 20 ألف درهم، فيما حصل الفائزين بالمركزين الثاني والثالث على ميدالية وكأس.

وفي شوط الذكور لفئة الأهدب، حاز الناموس السلق «رعد» لمالكته سارة عبدالعزيز الرشيدان من مملكة البحرين، فيما جاء في المركز الثاني «ألماس» من مزرعة ورسان، وفي المركز الثالث «طبشور» لمالكه خليفة هامل القبيسي.

وفي شوط الإناث للفئة نفسها، حازت السلق «ريشه» من مزرعة ورسان ناموس الشوط، فيما حلت في المركز الثاني «مزيونة» لمالكتها ملاك من ألمانيا، وفي المركز الثالث «ماسة» لمالكها خليفة هامل القبيسي.

اهتمام

أكد حميد سعيد بولاحج الرميثي أن ما وصل إليه حال الإبل وتراثها اليوم يأتي نتيجةً للاهتمام الخاص الذي يوليـــــه إياها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وفق رؤية طموحة تسعى لترسيخ التراث ونقله للأجيال القادمـــة.

منافسات الإبل

أكملت اللجنة المنظمة كافة استعداداتها الفنية والإدارية لإطلاق منافسات سباق الإبل التراثي الأصيل في ميدان سباقات الهجن بسويحان بعد ظهر اليوم، في إطار أهداف المهرجان لإحياء تقاليد هذه الرياضة العربية الأصيلة ومفرداتها وتشجيع المواطنين من مختلف الأعمار على ممارسة رياضة الهجن. وسيجري السباق على مدى يومين، ويشكل أحد أهم النشاطات الرئيسية في المهرجان بعد «المزاينات».