39 دولة في بطولة فزاع لرفعات القوة

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق في الثامن من فبراير الجاري، بطولة فزاع الدولية العاشرة لرفعات القوة لأصحاب الهمم- كأس العالم دبي 2019، وتستمر حتى 12 من نفس الشهر، بمشاركة 241 لاعباً ولاعبة، يمثلون 39 دولة، وتقام بمجمع ند الشبا الرياضي بدبي لأول مرة، وهي النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة أمس، في مؤتمر صحافي بمقر نادي دبي لأصحاب الهمم، عن تفاصيل البطولة والرعاة، وحضره ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا لبطولة فزاع الدولية، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، وممثلو الرعاة: زايد الشبلي «سوق دبي الحرة»، محمد حسين قايد مدير التخطيط البرامجي بقناة دبي الرياضي، والدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصي بهيئة الصحة بدبي، والدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق بتعاونية الاتحاد، وعبد الرحمن الجناحي رئيس الفريق الرياضي في هيئة الطرق والمواصلات، وعبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، والدكتور عبد العزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع، ونعيم عوض القواسمي مدير إدارة مجموعة الجنيدي، وربا الشاعر مدير الاتصال بمؤسسة إمارتك.

فعاليات مصاحبة

وتقام عدة فعاليات على هامش البطولة، منها، دورة إعداد حكام محليين، ودورات توعوية لمكافحة المنشطات، وإقامة ركن تراثي اجتماعي طوال الفعاليات، وركن للأكلات الشعبية، ومسابقات وهدايا، وفعالية التصوير بالزي الإماراتي، والضيافة العربية والحرفيات والتصوير بالصقر وركن الألعاب الشعبية، ومن ناحيته، أكد ثاني جمعة بالرقاد، أن بطولات فزاع الدولية تتم عامها العاشر، وسط نجاحات ملحوظة، سواء على صعيد عدد اللاعبين، أو الدول المشاركة، أو الألعاب المعترف بها دولياً، مشيداً بالرعاة الذين بادروا إلى دعم أصحاب الهمم.

شكر

تقدم ماجد العصيمي بالشكر إلى رعاة البطولة، الذين استجابوا لدعم أصحاب الهمم، من جانبهم، أجمع الرعاة على أن المؤسسات الحكومية والخاصة، تسعى إلى ممارسة دورها في دعم هذه الفئة، ودمجها في المجتمع، لذا، كانت الاستجابة سريعة لأي مبادرة مجتمعية.