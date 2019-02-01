مباراتان تعيدان الحياة لدوري اليد بعد 40 يوماً

المصدر: دبي - فائز بجبوج

يعود للدوران اليوم، دوري رجال اليد، بعد توقف لمدة 40 يوماً، حيث تقام مباراتان لحساب الجولة السابعة، يلتقي في الأولى فريق العين الخامس برصيد 9 نقاط من 5 جولات، مع ضيفه فريق النصر الثاني برصيد 14 نقطة من 6 جولات، وفي اللقاء الثاني، يستقبل فريق الوصل الرابع برصيد 12 نقطة من 5 جولات، فريق بني ياس التاسع برصيد 6 نقاط من 5 جولات، وتستكمل الجولة غداً بمواجهتين أيضاً، تجمعان الوحدة الثامن برصيد 7 نقاط من 5 جولات، مع جاره فريق الجزيرة السادس برصيد 9 نقاط 5 جولات، وفي الثانية، يستقبل الشارقة الثالث برصيد 13 نقطة من 5 جولات، فريق الظفرة السابع برصيد 8 نقاط من 6 جولات، ويتطلع فريق النصر للعودة لمعقله بدبي بفوز، وحصد نقاط مباراته مع مضيفه العين، ليستمر في مطاردة شباب الأهلي المتصدر برصيد 18 نقطة، والغائب عن هذه الجولة، ومن جانبه، يأمل فريق الوصل تحسين موقعه الرابع حالياً، والانتقال إلى المركز الثاني، في حال تعثر النصر أمام العين، خاصة أن الفارق بين الأصفر والأزرق نقطتان، وتشير مسيرة الإمبراطور إلى أنه مؤهل للفوز على السماوي، للفارق الكبير من حيث الكم بعدد اللاعبين وفارق الخبرات، وبنفس الوقت، يتطلع بني ياس، لإحداث مفاجأة ثانية اليوم، كما فعلها بتعادله مع النصر 24/24 في بداية مشوار الفريقين في هذه البطولة، رغم اداركه لصعوبة المهمة.