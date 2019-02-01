هدير الدراجات المائية يعلو في ياس اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للنادي، تنطلق اليوم منافسات وتحدي الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، على شاطئ جزيرة ياس، وسط حضور مرتقب ومتوقع لأكثر من سبعين متسابقاً في كافة الفئات، التي ستتوزع على مرحلتين، بحيث تقام المرحلة الأولى في الصباح الباكر، ثم الثانية في الفترة المسائية، وتنطلق الجولة التي تقام بتنظيم من نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بإدراج فئة جديدة، هي فئة كبار المتسابقين، والتي ستنطلق للمرة الأولى في جولة أبوظبي، ويسعى كافة المشاركين إلى الاستمرار في رحلة حصد وكسب النقاط على صعيد كافة الفئات، خاصة أن الموسم لا يزال في ثالث جولاته، وبالتالي، فرصة كبيرة من أجل معانقة اللقب في كل فئة.

موقف الصدارة

ويتصدر فئة واقف جي بي 1، قبل بدء هذه الجولة، كيفين ريتير نجم فريق الفيكتوري، برصيد 95 نقطة، وفي فئة جالس جي بي 3، يتصدر الترتيب عبد الله عبد الرحمن الحمادي، برصيد 94 نقطة، وهذه الفئة المخصصة للإماراتيين فقط، ونفس المتسابق يتصدر فئة واقف جي بي 2، برصيد 92 نقطة، بينما تصدر فئة جالس جي بي 2، الإماراتي سلمان يونس العوضي، برصيد 95 نقطة، وفي فئة واقف ناشئين جي بي 3.3.

يتصدر الإماراتي أحمد عيسى آل علي برصيد 100 نقطة، فيما يتصدر فئة واقف ناشئين جي بي 3.2، الإماراتي سهيل راشد الطاير برصيد 89 نقطة، وأما فئة واقف ناشئين جي بلي 3.1، يتصدرها الإماراتي عيسى آل علي برصيد 97 نقطة، ويتصدر فئة جالس جي بي 4، الكويتي يوسف بيان الخلفان برصيد 100 نقطة، ويحتل صدارة فئة جالس جي بي 1، الإماراتي علي يوسف اللنجاوي برصيد 74 نقطة، وفي فئة الحركات الاستعراضية، فإن الصدارة لملك الاستعراض الإماراتي راشد الملا برصيد 50 نقطة.