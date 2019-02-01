منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة تبدأ اليوم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تحتفل بطولة دبي الدولية لكرة السلة اليوم، بتدشين النسخة الثلاثين، التي تقام تحت اسم «نسخة التسامح»، تعبيراً عن «عام التسامح»، الذي تتزامن البطولة مع بدايته، وتشهد البطولة، مشاركة 10 فرق، من بينها تعود الفرق السورية والأردنية واللبنانية والعراقية للحدث الدولي الكبير، بعد غياب سنوات طويلة، ويقوي من التنافس، مشاركة الفرق اللبنانية، وعودتها بقوة عبر 3 ممثلين، سعياً وراء استرداد اللقب الذي احتكره المغرب العربي في آخر نسختين، عبر فريقي سلا المغربي والنجم الرادسي التونسي، الذي يغيب عن الدفاع عن لقبه، وتستضيف صالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة، المنافسات حتى 9 فبراير الحالي، وسط مؤشرات ترجح أن النسخة الحالية ستشهد منافسات متميزة فنياً وجماهيرياً، وستكون البداية مع مايتي الفلبيني، المدعم بلاعبين من الـ nba الأمريكي والجامعة الأمريكية بدبي في الساعة السابعة مساء، تليها مباشرة مواجهة منتخب الأردن والنفط العراقي.

الافتتاح

وسيكون الافتتاح الرسمي للبطولة غداً، ويبدأ منتخبنا الوطني مشواره بمواجهة مايتي الفلبيني، عقب مراسم حفل الافتتاح مباشرة، في السابعة مساء، فيما يلتقي الهومنتمن اللبناني، وصيف البطولة الماضية، مع الجامعة الأمريكية بدبي، في الثالثة عصراً، تليها مباراة النفط العراقي وبيروت اللبناني، وصيف العرب، الذي يشارك لأول مرة، فيما تتجه كل الأنظار نحو قمة الجولة الأولى، التي تجمع الرياضي اللبناني صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، وسلا المغربي بطل النسخة قبل الأخيرة، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً بيروت والأردن والنفط العراقي، بينما تضم المجموعة الأولى، الهومنتمن والوحدة السوري ومايتي والجامعة الأمريكية ومنتخب الإمارات، وتتأهل 8 فرق من الدور التمهيدي، 4 من كل مجموعة، فيما يودع صاحب المركز الخامس البطولة، وفي ربع النهائي، يلتقي أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، وثاني كل مجموعة مع ثالث المجموعة المقابلة، ويختتم الدور التمهيدي الأربعاء المقبل، وتبدأ من الخميس مرحلة الإقصائيات بنظام خروج الخاسر.

قائمة منتخبنا

وحدد الجهاز الفني للمنتخب، الذي يضم الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني، وسعيد عتيق وهمام كركولي مساعدي المدرب، قائمة من 13 لاعباً، تُشكل المنتخب من بين القائمة الكلية، حيث وقع الاختيار على كل من راشد ناصر، سعيد مبارك، خليفة خليل، محمد مامادو، قيس عمر، حسين علي عمر، راشد أيمن، راشد سالم، حمد عاشور، محمد المحمود، صالح سلطان، طلال سالم وجاسم محمد.

3 أجانب

واللائحة الفنية للبطولة، تنص على ألا تتعدى قائمة كل فريق 14 لاعباً، ويسمح بتسجيل 3 لاعبين أجانب في قائمة المباراة، على أن يشارك لاعبان اثنان كحد أقصى في الملعب، ويتم تثبيت 10 لاعبين من القائمة، على أن يتم اختيار اثنين من الأربعة الباقين لاستكمال القائمة في كل مباراة، وتتكون اللجنة الفنية من أسامة قرقاش رئيساً، وخالد الهاجري نائباً له، وتضم في عضويتها فوزي الحوسني وميثاء بن ضاوي وقاسم دعدوش مقرراً، وتعقد اللجنة الفنية في العاشرة من صباح اليوم، اجتماعاً مهماً للاطلاع على قوائم الفرق، واعتماد أهلية اللاعبين المشاركين في البطولة.

السجل الذهبي

وانطلقت البطولة للمرة الأولى عام 1989، وفاز بلقبها فريق جمعة الماجد، وتعتبر طيران الإمارات الأكثر فوزاً باللقب، 7 مرات، تليها السوق الحرة 5 مرات، وستيل فاب 4 مرات، وفيرست سيكورتي جروب 3 مرات، وموانئ دبي وابيلا، ولكل منها مرتان، ومرة واحدة لجمعة الماجد والحبتور للسيارات والمندوس وكابري صن وقناة القصباء ومجموعة الرميثي.

9

حددت اللجنة العليا للبطولة، 9 جوائز في البطولة، من بينها جائزة مستحدثة، تحت اسم جائزة التسامح، وبقية الجوائز هي أفضل لاعب شامل، هداف البطولة، أفضل هداف 3 نقاط، أفضل صانع ألعاب، أفضل جناح، أفضل لاعب ارتكاز، أفضل إداري، أفضل صورة في البطولة.