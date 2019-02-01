اتحاد الدراجات يشكر سفارة الإمارات في جاكرتا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وجّه اتحاد الدراجات، كتاب شكر وتقدير إلى محمد عبد الله بن مطلق الغفلي سفير الدولة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تقديراً لما قام به خلال فترة مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الآسيوية، والتي نجح فيها بطلنا يوسف ميرزا، في الحصول على ميدالية فضية قارية جديدة، أضيفت إلى سجلات اللاعب والاتحاد، حيث لاقت البعثة، والتي ترأسها نايف جكه عضو مجلس إدارة الاتحاد، حفاوة بالغة عند الاستقبال، وتسهيل مهمتها التي تكللت بفوز المنتخب الوطني، بميدالية فضية بسباق الأمونيوم.

وقال أسامة الشعفار رئيس الاتحاد في بيان رسمي صادر من الاتحاد، إن مهمة المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولات الخارجية، لم تنجح لولا الدعم والاهتمام، الذي يلاقيه المنتخب من سفارات دولتنا في مختلف بلدان العالم.