دولية الفجيرة السابعة للتايكواندو تنطلق اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يشهد مجمع زايد الرياضي في الفجيرة صباح اليوم، منافسات النسخة السابعة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو، بمشاركة قياسية تبلغ 1254 لاعباً ولاعبة، يمثلون 80 فريقاً من 40 دولة، منها 10 فرق من داخل الدولة، ويعتبر عدد المشاركين رقم قياسي عالمي غير مسبوق، مقارنة بالبطولات التي تم تنظيمها في الإمارات والشرق الأوسط، وتقدم العميد أحمد الزيودي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، رئيس اتحاد التايكواندو، بالشكر والتقدير، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، للدعم اللا محدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها نادي الفجيرة للفنون القتالية واتحاد التايكواندو، مؤكداً الوصول للجاهزية الكاملة لاستضافة الحدث، ومشيداً بالتعاون المميز للهيئة العامة للرياضة وإدارة مجمع زايد الرياضي، كاشفاً أن الحفل الافتتاحي سيظهر مميزاً ورائعاً، وداعياً الجمهور للحضور والاستمتاع بالعروض الشيقة، ومتمنياً لجميع اللاعبين التوفيق، وتحقيق تطلعاتهم، من خلال المشاركة في البطولة، ويشتمل برنامج اليوم الأول على منافسات المواهب الواعدة للأعمار من 6-9 سنوات، ومن 9-11 للبنات والأولاد، بينما سيقام الحفل الافتتاحي الرسمي يوم غدٍ، ويتضمن عرض للفرق الكورية التابعة للاتحاد الدولي للتايكواندو، وإقامة المباراة النهائية لأحد الأوزان، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين.