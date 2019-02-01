رماية الأطباق في مهرجان الوحدات المساندة اليوم

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» اليوم، بالتدريب الرسمي ضمن مهرجان الرماية السنوي السابع 2019 «عام التسامح»، والذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، بهدف الحفاظ على الموروث التراثي الوطني للدولة، وإحياء رياضة الآباء والأجداد.

ويشارك في منافسات البطولة التي يستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والغولف الرماة الهواة «رجال وسيدات وناشئين»، فيما تقام يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين، منافسات «المحترفين»، رماة منتخبنا الوطني، وذلك وفقاً لقانون الاتحاد الدولي للرماية، وتأتي أهمية هذه البطولة أنها تقام في مستهل العام الحالي 2019، وهو عام التأهل الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وقد ارتأى اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، اعتماد البطولة كأحد بطولات التقييم للمشاركات الخارجية المقبلة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة واتحاد الرماية، ممثلاً في لجنة رماية الأطباق، قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً، وضعت فيه اللمسات الأخيرة لانطلاقة البطولة، ووضع الجداول الخاصة بالمنافسات، وتسمية الحكام.