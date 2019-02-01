أبطال العالم يدشنون بطولة دبي للرجل الحديدي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يتقدم أبطال العالم في رياضة الترايثلون المشاركون في النسخة الرابعة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان)، التي تقام في شارع جميرا اليوم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعلنت اللجنة المنظمة عن مشاركة 2500 متسابق ومتسابقة من أكثر 100 دولة حول العالم، وتضم قائمة المشاركين عدداً من نجوم رياضة الترايثلون، أمثال النرويجي كريستيان بلومنفيلت بطل أوروبا لسباق الجري 2011 وصاحب برونزية بطولة أوروبا لترايثلون 2015، والألمانية أنا هوغ بطلة سباق السيدات في النسخة الماضية لبطولة الرجل الحديدي، ويحفل سجله الرياضي بالعديد من الإنجازات من بينها لقب بطولة كاليفورنيا للرجل الحديدي 2018 و بطولة إسبانيا 2017، إضافة إلى البريطانية هولي لاورنس بطلة العالم للرجل الحديدي 2016.

أماكن المنافسات

وتقام منافسات السباحة في شاطئ أم سقيم بشارع جميرا وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مروراً بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كم في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كم والجري لمسافة 21.1 كم على امتداد الشاطئ، وشهد سباق النسخة الماضية، مشاركة 2300 لاعب ولاعبة، فيما ارتفع العدد إلى 2500 في النسخة الحالية، ما يؤكد الاهتمام الكبير بهذه الرياضة وخاصة في دبي التي أصبحت من أهم المدن التي ترعى وتستضيف بطولات الرجل الحديدي نظراً لوجود الشواطئ الساحرة والمضامير المتعددة في مختلف المناطق، التي تسمح بركوب الدراجات بأمان وانسيابية ومناطق الجري.

نسخة قوية

وعبر أحمد الحاج مدير بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي عن سعادته، بمشاركة 2500 متسابق ومتسابقة من أكثر 100 دولة ومن مختلف الإعمار وبوجود نخبة من أبطال العالم في رياضة الترايثلون، من بينهم النرويجي كريستيان، الذي يحرص سنوياً على المشاركة في البطولة، وهو صاحب الرقم القياسي العالمي الجديد، الذي حققه في مملكة البحرين الشهر الماضي، والألمانية أنا هوغ، التي جاءت للدفاع عن لقبها وغيرهما من نجوم هذه الرياضة، وأضاف: أعتقد أن النسخة الرابعة ستكون قوية للغاية في ظل وجود هذه النخبة، وأكد الحاج أن اللجنة المنظمة أكملت ترتيبات السباق وتجهيز قرية البطولة على شاطئ أم سقيم في جميرا، موجهاً الشكر لكل الجهات الراعية، وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وقناة دبي.

الدفاع عن اللقب

ومن جانبها، أكدت الألمانية أنا هوغ أنها جاهزة للدفاع عن لقبها، وقالـت: الحفاظ على المركز الأول ليست مهمة سهلة في ظل مشاركة عدد كبيرة من اللاعبات اللاتي لديهنّ خبرة واسعة في مثل هذه السباقات مثل زميلتي هولي، لقد وصلت قبل فترة قصيرة وبدأت التحضير في دبي وأشعر أني جاهزة للدفاع على لقبي، الطقس جميل وكل الظروف مهيأة حتى أقدم أفضل ما لديّ.

قرية البطولة

تفتح قرية البطولة أبوابها للجمهور قبل انطلاق السباق لتمكينهم من متابعة خروج المشاركين من الماء وبدء منافسات الدراجات الهوائية ثم انتهاء منافسات الدراجات الهوائية وبدء الجري، وتتضمن القرية منطقة خدمات للجمهور وبها محلات لبيع أحدث الأدوات والملابس الرياضية المتعلقة برياضات السباحة والجري والدراجات الهواية، ومنطقة مناطق العلاج وخدمات الدعم لجميع المشاركين.