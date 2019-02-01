مشاركة واسعة في ثاني جولات بطولة دبي لصيد الأسماك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك لفئتي (الكنعد والسكل)، والتي انطلقت في شواطئ دبي أول من أمس، مشاركة واسعة من كافة الفئات العمرية، بلغ 60 متسابقاً، وينظم البطولة، نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي 2018-2019، وتستمر حتى يوم غدٍ، وأشاد علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، بالنجاحات الكبيرة التي تحققت في الموسم الرياضي البحرية، والروزنامة الحافلة بالأنشطة والفعاليات التراثية والحديثة، وأيضاً الفعاليات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع، ومن بينها هواة صيد الأسماك، ووجّه بالحبالة، الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة النادي، على تنظيم بطولة دبي لصيد الأسماك، واستمرار الشراكة الاستراتيجية مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، مبيناً أن هدف المؤسستين واحد، هو زيادة النشاط لهذه الشريحة من محبي هواية صيد الأسماك، ودعا بالحبالة كل المتسابقين المشاركين في هذه التظاهرة، إلى الالتزام التام بالتعليمات واللوائح، متمنياً أن يكون التنافس شريفاً بين جميع المشاركين.