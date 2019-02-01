الشباب القادة يجتمعون في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يلتقي أكثر من 150 شخصاً من الشباب القادة من كافة فئات المجتمع مع الرواد والمسؤولين وأصحاب القرار، من أكثر من 35 دولة في أبوظبي خلال شهر مارس، بهدف مشاركة الأفكار وتبادلها وتطويرها من أجل بناء عالم أكثر تضامناً واندماجاً. وتنعقد القمة العالمية للشباب القادة من 14 إلى 18 مارس، بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019، لتجمع الشباب القادة من كافة أنحاء العالم معاً، بهدف معرفة وتبادل أفضل الممارسات وتطوير خطط تساهم في تطبيق رؤية الأولمبياد الخاص القائمة على الاندماج والتضامن في بلادهم حول العالم.

وتنطلق فعاليات القمة بالشراكة مع الهيئة العامة للشباب، كما تعد من أبرز مكونات الأولمبياد الثقافي الذي يقام بالتزامن مع الألعاب العالمية. ويستضيف الشباب الإماراتيون الشباب القادة الذين يمثلون سبعة أقاليم جغرافية تنشط فيها حركة الأولمبياد الخاص، وتتضمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا المحيط الهادي، وشرق آسيا، وأوراسيا، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.