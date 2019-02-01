200 لاعب يتنافسون في بطولة التسامح للشطرنج الخاطف

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق اليوم بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف (رجال وسيدات)، أولى بطولات الموسم الجديد 2019، والتي ينظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت شعار «عام التسامح»، بمشاركة قياسية للأندية واللاعبين، ومن المنتظر أن يشارك ما يزيد على 200 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية الشطرنجية، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن وعمر نعمان وجاسم الحوار وسعيد إسحاق وإبراهيم سلطان وعمران الحوسني، ومشاركة لاعبات المنتخب الوطني آمنة نعمان وعائشة سرحان ووافية درويش ومريم عيسى وبشاير خليل ومريم عيسى ووديمة الكلباني وروضة السركال وفاطمة الوهابي.