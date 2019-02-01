كأس اتحاد الطائرة بين الوصل والشارقة الرياضي للمرأة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي الوصل مع الشارقة الرياضي للمرأة عصر اليوم، في الجولة الخامسة الأخيرة والحاسمة على كأس الاتحاد للكرة الطائرة للسيدات، والتي تقام في ضيافة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ويسبقه لقاء الشرقية الرياضي للمرأة مع شباب الأهلي، والفائز من لقاء الوصل والشارقة الرياضي للمرأة، يتوج بطلاً للمسابقة، فيما ستكون مواجهة الشرقية الرياضي للمرأة وشباب الأهلي، حاسمة على المركز الثالث في ترتيب المسابقة، مع العلم بأن تلك الجولة كان مقرراً إقامتها الأسبوع الماضي، وتم تأجيلها، ومن ناحية أخرى، تنطلق في السادسة والنصف من مساء اليوم، مباريات الدور الثاني من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بمباراتي النصر مع الجزيرة والظفرة مع الوصل.