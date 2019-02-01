«صبا» ترفع رصيد العامري إلى 16 نقطة

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وضع محمد الحزمي قناص العامري، 4 نقاط مهمة في رصيده، بمسابقة بيرق الناموس، بحصول «صبا» على المركز الثاني في شوط سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة، بينما منحت «النشلا» مظفر محمد خموشة العامري، نقطتي المركز الثالث، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة، وأضاف «شاهين» 4 نقاط، إلى محمد صالح الحميري، بعد أن حل ثانياً في شوط الخنجر، ليرتفع إلى 14 نقطة. ويجلس سيف علي سويلم الكتبي في الصدارة برصيد 49 نقطة، ويلاحقه محمد راشد غدير الكتبي 44 نقطة، ثم فرج علي حمودة الظاهري بـ 27 نقطة، ويليه صعب المضمرين محمد سلطان مرخان الكتبي، وحامل النسخة الأولى من بيرق الناموس، صالح محمد نصره العامري، وسالم سعيد منانة الكتبي، ولكل منهم 22 نقطة.