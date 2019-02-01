تحديات الكبار لهجن الشيوخ في اليوم العاشر

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يقام صباح ومساء اليوم، 27 شوطاً في مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للهجن العربية الأصيلة، حيث يشهد اليوم العاشر تحديات الحول والزمول، لهجن الشيوخ، لمسافة 8 كلم، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً للحول والزمول «المحليات والمهجنات»، وسينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط، جوائز نقدية تبدأ من 20 ألف درهم للفائز الأول، وتتفاوت حتى 4 آلاف درهم لصاحب المركز العاشر، فيما تشهد الفترة المسائية، إقامة 13 شوطاً للحول والزمول «المحليات والمهجنات»، وينال الفائزون بالمركز الأول في جميع أشواط المساء، سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، بينما ينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر، جوائز نقدية.