حمدان بن محمد يشهد تحدي الثنايا في المرموم

المصدر: دبي - ياسر قاسم - علي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ لسن الثنايا، ضمن منافسات اليوم الثامن لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة في ميدان المرموم، والتي اشتملت على 15 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس. وحصدت «الوثبة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، لقب كأس سمو ولي عهد دبي للبكار المفتوح، مسجلة زمناً قدره 12.09.8 دقيقة، وجاءت «الوافية» في المركز الثاني لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 12.10.7 دقيقة، وحلت ثالثة «التنهاة» للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، بقيادة المضمر حمود محمد الوهيبي، مسجلة زمناً قدره 12.12.4 دقيقة.





شوط الجعدان



وخطف «عجيب» لهجن العاصفة، بقيادة المضمر غياث الهلالي، بندقية شوط الجعدان المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 12.08.4 دقيقة، محققاً أفضل توقيت في منافسات المساء، واحتل «لطام» المركز الثاني للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، بقيادة المضمر حمود محمد الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12.20.9 دقيقة، وحل ثالثاً «مذخور» للأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، بقيادة المضمر ماجد البريص المري، مسجلاً زمناً قدره 12.21.9 دقيقة.



وقام الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، بتتويج الفائزين بأشواط الرموز، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وسط تصفيق حار من الجمهور.



الشوط الرابع



ونالت «الخوارة» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، لقب الشوط الرابع للبكار المحليات، مسجلة زمناً قدره 12.19.1 دقيقة. وحلقت «الشاهينية» لهجن العاصفة بلقب الشوط الرابع للبكار المهجنات، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 12.26.5 دقيقة. وتصدر «شاهين» لهجن العاصفة، الشوط الخامس للجعدان المحليات، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلاً زمناً قدره 12.49.0 دقيقة.



وحقق «مكلف» للشيخ محمد بن بطي آل حامد، لقب الشوط السادس للجعدان المهجنات، بقيادة المضمر مختار أحمد، مسجلاً زمناً قدره 12.40.5 دقيقة. وتصدرت «الشاهينية» لهجن العاصفة، الشوط السابع للبكار المحليات، بقيادة المضمر غياث الهلالي، مسجلة زمناً قدره 12.19.8 دقيقة. وظفرت «هملولة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثامن للبكار المهجنات، بقيادة المضمر سعيد محمد مروشد، مسجلة زمناً قدره 12.31.5 دقيقة. ونال «شاهين» لهجن زعبيل، لقب الشوط التاسع للجعدان المحليات، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلاً زمناً قدره 12.28.4 دقيقة.





انتصار «النصر»



وانتصر «النصر» على منافسيه في الشوط العاشر للجعدان المهجنات، لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، مسجلاً زمناً قدره 12.36.2 دقيقة. وفازت «الوثبة» لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بلقب الشوط الحادي عشر للبكار المحليات، بقيادة المضمر محفوظ خميس الجنيبي، مسجلة زمناً قدره 12.14.3 دقيقة. وانتزعت «الشاهينية» لهجن زعبيل، لقب الشوط الثاني عشر للبكار المهجنات، بقيادة المضمر راشد محمد مروشـــد، مسجلة زمناً قدره 12.20.6 دقيقة.



وتسيد «الأسد» لهجن الرئاسة، الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات، بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي، مسجلاً زمناً قدره 12.37.9 دقيقة. ونجح «شاهين» لهجن الرئاسة، في الفوز بلقب الشوط الرابع عشر للجعدان المهجنات، بقيادة المضمر أحمد مطر الخيلي، مسجلاً زمنا قدره 12.36.7 دقيقة.



واختتمت «شواهين» لهجن زعبيل، انتصارات المساء، بقيادة المضمر راشد محمد مروشد، مسجلة زمناً قدره 12,25.5 دقيقة.





تألق العاصفة



من جهة أخرى، واصلت هجن العاصفة تألقها اللافت، محققة رقماً قياسياً في ثامن أيام المهرجان، خلال الفترة الصباحية، حيث أحرزت المركز الأول في جميع الأشواط، تحت قيادة مضمرها المتألق غياث الهلالي، وتكرر اسم «الشاهينية» و«شاهين» في نتائج المركز الأول 14 مرة، في سباقات البكار والجعدان، في ظاهرة فريدة من نوعها.



وأسفرت النتائج الكاملة، عن استهلال «الشاهينية» لهجن العاصفة، انتصارات اليوم الثامن، بتصدرها الشوط الأول للبكار محليات، محققة زمناً قدره 12:33:6 دقيقة.



وبذات المستوى، حققت «الشاهينية» المركز الأول لهجن العاصفة في الشوط الثاني للبكار مهجنات، في 12:21:7 دقيقة، وسار «شاهين» على الدرب في الشوط الثالث للجعدان محليات، مهدياً العاصفة الفوز في 12:28:8 دقيقة، ولم يختلف الحال في الشوط الرابع للجعدان المهجنات، حيث تربع «شاهين» على المركز الأول في زمن قدره 12:29:6 دقيقة.



مواصلة التألق



وواصلت هجن العاصفة تألقها في الشوط الخامس للبكار محليات، عبر «الشاهينية»، التي وصلت خط النهاية في 12:33:9 دقيقة، وفي الشوط السادس للبكار مهجنات أيضاً، بذات الاسم «الشاهينية»، في زمن قدره 12:31:8 دقيقة، ثم استمر ارتباط العاصفة مع المركز الأول في الشوط السابع للجعدان محليات، عبر «شاهين»، الذي حقق الفوز في زمن قدره 12:41:5 دقيقة.

وفي الشوط الثامن أيضاً للجعدان مهجنات، عبر «شاهين» في زمن قدره 12:44:8 دقيقة.



الشوط التاسع



ونجحت العاصفة في الظفر بالشوط التاسع للبكار محليات، عبر «الشاهينية» في زمن قدره 12:26:8 دقيقة، ثم في الشوط العاشر للبكار مهجنات بذات الاسم «الشاهينية»، في زمن قدره 12:32:0 دقيقة، وعاد اسم «شاهين» من جديد ليهدي العاصفة المركز الأول في الشوط الحادي عشر للجعدان المحليات في 12:41:5 دقيقة، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات، عبر «شاهين»، الذي وصل خط النهاية في 12:46:2 دقيقة. واستمرت هجن العاصفة في انتصاراتها الداوية خلال الفترة الصباحية، بإضافة فوزين على التوالي في آخر شوطين للبكار محليات ومهجنات، مع مضمرها المتألق غياث الهلالي.

حيث نجحت «الشاهينية» في الظفر بصدارة الشوط الثالث عشر للبكار محليات، في 12:29:7 دقيقة، وتبعتها رفيقتها «الشاهينية» أيضاً في تصدر الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات، في 12:29:7 دقيقة، لتحصل العاصفة بذلك على العلامة الكاملة للمركز الأول.