سلطان الوهيبي: المنافسة قوية على السيف

أعرب المضمر سلطان محمد الوهيبي، عن سعادته بفوز الوثبة لهجن الرئاسة بكأس سمو ولي عهد دبي للثنايا، وقال: إن هجن الرئاسة نافست في سن الصغار، ونالت أول الرموز في سن الثنايا، مؤكداً أن هجن الرئاسة تتطلع إلى مزيد من الانتصارات في المنافسات المقبلة، خاصة في التحدي الأكبر على شوط سيف سمو ولي عهد دبي في ختام المهرجان، نظراً للمنافسة الشرسة المتوقعة من جميع الشعارات والمؤسسات.

وأضاف الوهيبي لـ «البيان الرياضي»، إن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نسخته الثانية شهد حراكاً في عملية البيع والشراء، ويعتبر الحدث محطة مهمة لملّاك الهجن ومحبي رياضة الأصايل.

وأهدى الوهيبي الفوز إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، وإلى جميع من وقف خلف نجاحات هجن الرئاسة ومحبي هذا الشعار. دبي- البيان الرياضي