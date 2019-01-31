هجن أبناء القبائل تتنافس على السيف والخنجر اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تتواصل، اليوم، منافسات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، للهجن العربية الأصيلة، حيث يشهد اليوم التاسع للمهرجان إقامة 30 شوطاً في بداية منافسات سن الحول والزمول، لهجن أبناء القبائل أهمها في الفترة المسائية التي تشهد 14 شوطاً وتنطلق في الثانية ظهراً، وستكون البداية بسباقين للرموز على سيف ولي عهد دبي والخنجر لهجن الإنتاج، ويقام سباق السيف في انطلاقة الفترة المسائية للحول المفتوح، وينال الفائز به جائزة نقدية قدرها مليون درهم، فيما ينال الوصيف 800 ألف درهم، والثالث نصف مليون درهم، والرابع 300 ألف درهم، والخامس 200 ألف درهم، ويقام سباق الخنجر في الشوط الثاني للزمول المفتوح، وينال البطل 800 ألف درهم، فيما ينال الوصيف 600 ألف درهم، ثم الثالث 400 ألف درهم، والرابع 200 ألف درهم، والخامس 150 ألف درهم.

وبعد شوطي الرموز، تقام 12 شوطاً للحول والزمول محليات ومهجنات وجائزة الفائز في كل شوط سيارة من فئة الدفع الرباعي، كما خصصت جوائز نقدية متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تبدأ من 20 ألف درهم حتى 5 آلاف درهم.

الفترة الصباحية

وتشهد الفترة الصباحية التي تنطلق في السابعة صباحاً 16 شوطاً مخصصة للحول والزمول محليات ومهجنات، وتبدأ بـ 10 أشواط مخصصة للإنتاج وخصصت لها 10 سيارات من فئة الدفع الرباعي مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تليها 6 أشواط أخرى للحول والزمول محليات ومهجنات وتم رصد جوائز نقدية لها، حيث ينال الأول في كل شوط 20 ألف درهم، كما خصصت جوائز أخرى لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر تتفاوت من 15 ألف درهم حتى 4 آلاف درهم، ويصل مجموع السيارات المخصصة للفائزين في سباقات اليوم التاسع 22 سيارة من فئة الدفع الرباعي بواقع 12 للفترة المسائية و10 في الصباحية.