نجوم العالم في دولية سوق دبي الحرة للتنس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن بطولة سوق دبي الحرة الدولية للتنس، التي يستضيفها استاد السوق الحرة في القرهود، من 17 فبراير-2 مارس المقبلين، بمشاركة واسعة من نجوم العالم المصنفين الأوائل، يتقدمهم المصنفة الأولى عالمياً، اليابانية نعومي أوساكا، وأسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، الذي يتصدر حالياً قائمة أكثر الفائزين بدولية دبي برصيد سبعة ألقاب، كما يشارك اليوناني المتألق ستيفانوس تسيتسيباس، إضافة إلى نجوم جدد في عالم الكرة الصفراء، وستكون البداية بمنافسات السيدات على مدى أسبوع، وتتنافس أوساكا المرشحة الأولى، ضمن قائمة تضم بيترا كفيتوفا، بطلة دبي السابقة، ووصيفة أستراليا المفتوحة، وسيمونا هاليب وكارولين فوزنياكي، متصدرات التصنيف العالمي سابقاً، وإلينا سفيتولينا، حاملة لقب دبي مرتين.

بروز أوساكا

وقبل عام فقط لم يكن أحد يتوقع أن تنزل أوساكا هزيمتين بأيقونتها المفضلة سيرينا ويليامز، وأن تفوز بلقب الولايات المتحدة المفتوحة، وأن تُتوج بكأس أستراليا المفتوحة، إثر تغلبها على كفيتوفا في نهائي مثير من ثلاث مجموعات، وتربعها على قمة التصنيف العالمي.

بالمقابل خاضت التشيكية بيترا كفيتوفا بطولة أستراليا المفتوحة، بعد أسبوعين من انتزاعها لقب بطولة سيدني، وبوصولها إلى نهائي أستراليا المفتوحة، حلت في التصنيف الثاني عالمياً للمرة الثانية في مسيرتها، لتثبت جدارتها وقدرتها على استعادة كأس دبي الذي تُوجت به في 2013، وتشكل الألمانية أنجليك كيربر، حاملة ألقاب ثلاث من بطولات غراند سلام، تهديداً دائماً لبقية المتنافسات، حيث استهلت موسمها بنجاح، فوصلت نصف نهائي بطولة سيدني، والدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة.

صراع الرجال

وبعد انتهاء منافسات السيدات، يبدأ أسبوع صراع الرجال من 23 فبراير-2 مارس، ويشارك فيه اليوناني تسيتسيباس، الذي أصبح العام الماضي أصغر لاعب في مشوار الرابطة الدولية لمحترفي التنس ينزل الهزيمة بأربع من المصنفين العشرة الأوائل خلال أسبوع واحد، وذلك في بطولة تورنتو، ولمع نجمه في بطولة أستراليا المفتوحة، التي اختتمت أخيراً عندما وصل إلى نصف النهائي، مطيحاً في طريقه أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر، وروبيرتو بواتيستا آغوت، حامل لقب دبي، قبل أن يسقط في نصف النهائي، أمام الإسباني رافائيل نادال.

منافسة صعبة

قال صلاح تهلك، مدير البطولة إن مشاركة معظم المصنفات الثلاثين الأُوليات في العالم، ستجعل المنافسة على اللقب صعبة، والفائزة به ستكون قد حققت إنجازاً كبيراً، كذلك يصعب التكهن بهوية الفائز بلقب بطولة الرجال، نظراً للعروض القوية التي قدمها اللاعبون في أستراليا.