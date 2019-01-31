منتخب السلة يستهل مشواره في نسخة «التسامح» أمام مايتي

المصدر: دبي- ياسر قاسم

أصدرت اللجنة الفنية لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، في نسختها الثلاثين، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتنطلق غداً بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي بالنهدة، تحت مسمى «نسخة التسامح»، أصدرت الجدول الكامل للبطولة، وسيبدأ منتخبنا الوطني مشواره في ثاني أيام البطولة، بعد غد السبت، في الساعة السابعة مساء، بمواجهة فريق مايتي الفلبيني، ضمن المجموعة الأولى، وهي ثالث مباريات اليوم الثاني الذي تقام فيه 4 مباريات، تبدأ بلقاء الجامعة الأمريكية بدبي مع الهومنتمن اللبناني في الثالثة بعد الظهر، تليها مباراة النفط العراقي مع بيروت اللبناني في الخامسة مساء، وتختتم مباريات اليوم الثاني، بلقاء الرياضي اللبناني مع سلا المغربي.

مباراتان في الافتتاح

واكتفت اللجنة الفنية بإقامة مباراتين في اليوم الأول غداً، بين الجامعة الأمريكية بدبي ومايتي الفلبيني في السابعة مساء، تليها مباراة منتخب الأردن والنفط العراقي، ويستمر الدور الأول حتى الأربعاء المقبل، حيث تقام 4 مباريات يوم الأحد، و3 مباريات يوم الاثنين، ومثلها يوم الثلاثاء المقبل، و4 مباريات في اليوم الأخير، وتتبارى الفرق الثمانية المتأهلة من المجموعتين للدور ربع النهائي، الذي يقام الخميس المقبل، يليه في اليوم التالي، الدور نصف النهائي إقامة مباراتين، ثم الختام يوم السبت 9 فبراير.

اجتماع فني

وتعقد اللجنة الفنية اجتماعاً مهماً في العاشرة من صباح الغد، برئاسة عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة، ومدير البطولة لاعتماد قوائم الفرق المشاركة، واطلاع ممثلي الفرق على اللائحة الفنية، وأوضح عبد اللطيف الفردان، أن موعد البطولة بين 1 و9 فبراير المقبل، تم تحديده بتنسيق دقيق مع الفرق المشاركة، حتى تتمكن الفرق من إحضار جميع لاعبيها المرتبطين بالمنتخبات الوطنية، خاصة بالنسبة للفرق اللبنانية، وقال إن اللجنة العليا المنظمة كانت حريصة على النجاح الفني وقوة التنافس، في وجود أفضل اللاعبين مع فرقهم، واعتبر الفردان مشاركة 10 فرق في البطولة، يمنح فرصاً كبيرة للمشاركين لخوض مباريات على مستوى قوي، حيث تتأهل 4 من كل مجموعة للدور ربع النهائي، وقال إن الفوائد الفنية للمنتخب الوطني لا يختلف عليها اثنان في توفر هذا العدد الكبير من المباريات النوعية، التي تسهم في زيادة خبرة لاعبي المنتخب، وهم يواجهون نجوم كبار ومحترفين أجانب على مستوى رفيع، وقال إن أكثر ما يميز البطولة، استمرارها بدون توقف، فلا وقت للراحة على مدار الـ 9 أيام، وهي فرصة لجماهير كرة السلة عموماً، وجاليات الفرق المشاركة للاستمتاع بالبطولة.

مجموعتان

تضم المجموعة الأولى منتخب الإمارات، الذي يلعب برعاية «الحبتور»، والهومنتمن اللبناني «بنك الإمارات ولبنان»، والوحدة السوري «الجهات الأربع»، ومايتي الفلبيني «سما للفعاليات»، والجامعة الأمريكية بدبي، فيما تضم المجموعة الثانية، الرياضي اللبناني، برعاية «سوق دبي الحرة»، وبيروت اللبناني، ويرعاه «طيران الإمارات»، وسلا المغربي «فيرست سيكيورتي قروب»، ومنتخب الأردن برعاية «مجموعة الحمد»، والنفط العراقي.