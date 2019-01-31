اللجنة الأمنية لعالمية أصحاب الهمم تستعرض خطط سلامة الوفود

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تواصل اللجان التنفيذية لبطولة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم (الشارقة 2019)، والتي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، استعداداتها لاستقبال أكثر من 1000 لاعب من فرسان الإرادة، خلال الفترة من 10-16 فبراير المقبل، وتضم البطولة ألعاب القوى، تنس الطاولة، السباحة، المبارزة، القوس والسهم، الريشة، الرماية، واستعرضت اللجنة الأمنية للبطولة في اجتماعها التنسيقي، برئاسة العقيد علي أحمد أبو الزود نائب المدير العام للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، المدير التنفيذي للجنة، المخططات التوضيحية للمواقع والملاعب التي ستقام عليها فعاليات البطولة، وخطط تأمين سلامة المشاركين في البطولة، بجانب أماكن الإقامة، وخطط التحرك والمرور من وإلى الملاعب، وأماكن إقامة الوفود، وتوفير كل المتطلبات الخدمية والأمنية والفنية، وحضر الاجتماع، العقيد فيصل إبراهيم الشيخ نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد عمر علي الغزال من إدارة المهام الخاصة، والمقدم خالد محمد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، والمقدم عمر بوغانم من المرور والدوريات، والمقدم يحيى الميل من إدارة العمليات، والنقيب حسن محمد الحوسني، والمساعدان أول محمد عبد الله كردلي وعبد الله حميد آل علي.