ثاني جولات دولية الدراجات المائية في جزيرة ياس غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اعتمد نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، إقامة الجولة الثالثة من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية على شاطئ جزيرة ياس يوم غدٍ الجمعة، وسط انطلاقة إحدى عشرة فئة مختلفة ومنافسة ضخمة مرتقبة، وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي الرئيس التنفيذي للنادي، أن بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، قد وصلت إلى درجات عالية ومتمكنة من مختلف النواحي، خاصة وأنها تضم الآن فئات متعددة ومتنوعة، وتجتذب أيضاً الكثير من المشاركين من مختلف أنحاء العالم، وقال: انتقال البطولة دوماً بشكل سلس ومن كاسر الأمواج إلى شاطئ ياس للموسم الثالث على التوالي، يشكل نقلة مميزة على خارطة التنظيم للبطولة لا سيما وأنها تأخذ حيزاً قوياً في كل شاطئ تقام من خلاله، وعندما تقام في شاطئ جزيرة ياس، والتي تحتضن البطولات الدولية دوماً، فإن ذلك يعني أن البطولة تمشي في طريق قوي يجعلها من البطولات المطلوبة دولياً، والتي تحظى بإقبال ومشاركة من أقوى المحترفين، لا سيما وأنها تشهد اعترافاً مهماً من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وتسجل نقاطها ضمن تصنيفات المتسابقين على مستوى كل الفئات، وأكد الشيخ محمد بن سلطان، أن الجولة ستشهد منافسة قوية وضخمة بين كل المنافسين، خاصة وأن الجميع يسعى إلى تسجيل نقاط هذه الجولة من أجل المنافسة ضمن الألقاب لكل الفئات على مستوى الترتيب العام، وسعي الأبطال إلى تحقيق المراكز الأولى من أجل المنافسة على اللقب في كل الفئات، وتمنى التوفيق لكل المنافسين، مؤكداً أن البطولة تعيش مرحلة استثنائية مع تنوع فئات التنافس.