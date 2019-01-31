160 لاعباً ولاعبة في بطولة الاتحاد للمبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق غداً، بصالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار بدبي، فعاليات بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 15 سنة و20 سنة، في الأسلحة الثلاثة (الايبيه والفلوريه والسابر) للبنات والبنين، ضمن رزنامة الاتحاد، التي تشمل أكثر من عشر بطولات محلية ودولية، ومشاركات خارجية للمبارزة، ويشارك بالبطولة أكثر من 160 لاعباً ولاعبة، يمثلون أندية الدولة للمبارزة، ومراكز التدريب المتخصصة للعبة، وقالت الدكتورة هدى المطروشي، الأمين العام للاتحاد، بأن هذه البطولة هي الثانية للاتحاد في عام التسامح، بعد أن كانت الأولى في الشارقة خلال يناير، واستضافتها الشارقة، وتأتي مواكبة لاهتمامات اتحاد الإمارات للمبارزة، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، الذي ينصب على المراحل السنية، التزاماً بالخطة الاستراتيجية الموضوعة للاتحاد، وأشارت المطروشي إلى أن البطولة كان مقرراً لها موعد 8-9/2، ولكن نظراً للمشاركة الخارجية للمنتخب في البطولة العربية للشباب والناشئين بالكويت، خلال نفس الفترة، فقد قررت اللجنة الفنية بالاتحاد، إقامة هذه البطولة 1و2 فبراير، وهي فرصة للاعبينا للوقوف على مستوياتهم، قبل مشاركاتهم، وقد أكملت اللجنة الفنية استعداداتها لإقامة البطولة، وتم تسمية سراج العلي رئيساً للجنة الفنية، وخليفة الزرعوني رئيس لجنة الحكام، وعلاء لبيب لجنة المعدات والتجهيزات.

وجدير بالذكر، أن كافة المنافسات والنهائيات التي ينظمها الاتحاد الإماراتي للمبارزة، تجري حالياً بمشاركة الحكام خالد المرزوقي وسلطان المازمي وعمران البلوشي وعلى المرزوقي والعنود مبروك، ومن الحكام العرب حسام جلال، ومناد غازي، وعامر الناطور.