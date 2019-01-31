إغلاق باب التسجيل لفرق دورة ند الشبا الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تدخل عملية التسجيل للمشاركة في تصفيات دورة ند الشبا الرياضية أيامها الأخيرة، حيث سيتم إغلاق باب تسجيل الفرق يوم الثلاثاء المقبل، على أن يكون يوم 12 فبراير موعداً لإغلاق باب تسجيل اللاعبين للمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة السابعة من الدورة التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأكبر من نوعه من حيث قيمة الجوائز ومستوى المنافسات في مختلف الرياضات، وتنطلق تصفيات كرة قدم الصالات يوم 26 فبراير، وتقام منافساتها في صالة المنارة الرياضية، فيما تنطلق تصفيات الكرة الطائرة يوم 4 مارس في صالة المجمع الرياضي بند الشبا.

شروط الصالات

وحددت اللجنة الفنية لكرة قدم الصالات عدد المسجلين في كل فريق، حيث يلتزم كل فريق بتسجيل 16 لاعباً كحد أقصى و12 لاعباً كحد أدنى من بينهم 3 حراس مرمى، على أن يكون اللاعبون المسجلون من المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات واللاعبين حاملي جوازات جمهورة القمر من المقيمين في الدولة، ولاعبين من مواليد والمقيمين بالدولة وفق التعميم الذي تصدره اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى تسجيل أربعة لاعبين مسجلين في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال البطولة، ويكون بقية اللاعبين من غير المسجلين في اتحاد كرة القدم أو كرة قدم الصالات أو كرة القدم الشاطئية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة (2016 - 2017، و2017 - 2018 و2018 - 2019)، ويحق للفرق المتأهلة لنهائيات البطولة تسجيل ما لا يزيد على ثلاثة لاعبين أجانب وأن يتواجد بحد أقصى لاعبان اثنان في الملعب للمشاركة الفعلية في المباراة من بين الثلاثة لاعبين الأجانب المسجلين.

بطولة الطائرة

وعلى صعيد بطولة الكرة الطائرة، أكدت اللجنة الفنية على التزام كل فريق بـتسجيل 14 لاعباً كحد أقصى و9 لاعبين كحد أدنى، والسماح بتسجيل اللاعبين المواطنين وحاملي جواز سفر الدولة واللاعبين من أبناء المواطنات، واللاعبين حاملي جوازات سفر جمهورية القمر من المقيمين في الدولة، واللاعبين من مواليد الدولة ومن المقيمين وفق التعميم الذي تصدره اللجنة المنظمة، وتسجيل أربعة لاعبين مسجلين في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة خلال البطولة، وكذلك تسجيل لاعبين غير مسجلين أو لم يتم التجديد لهم في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة اعتباراً من الموسم الرياضي 2018 - 2019، ويسمح بتسجيل اللاعبين من عمر 18 سنة فما فوق أي من مواليد شهر أبريل 2001 فما قبل في تصفيات بطولة الكرة الطائرة، على أن يقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين عن طريق الحساب المنشأ للفريق مرفقاً بالمستندات، وتتوفر جميع النماذج الخاصة بتسجيل اللاعبين والفرق والمؤسسات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للدورة.

موقع

تستقبل اللجنة المنظمة طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للدورة www.nasst.ae، حيث يمكن لكل إداري إنشاء حساب خاص بفريقه في هذا الموقع واختيار اسم له، وفي حال رغبته في المشاركة باسم دائرة أو شركة، يجب أن يقدم ما يفيد موافقة المؤسسة لمشاركة الفريق، ويمكن التواصل مع اللجنة الفنية لبطولة كرة قدم الصالات عبر البريد الإلكتروني: nasfutsal@dubaisc.ae أو عبر الهاتف النقال رقم: 0565759967، فيما يمكن التواصل مع اللجنة الفنية لبطولة الكرة الطائرة عبر البريد الإلكتروني التالي: nasvolleyball@dubaisc.ae أو عبر الهاتف النقال رقم: 0565759968.