شباب الأهلي بطل الشتاء لدوري الطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

نال شباب الأهلي، لقب بطل الشتاء في الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بعدما أنهى الدور الأول متصدراً للترتيب، بـ 8 انتصارات و24 نقطة، وهو رصيد الجزيرة نفسه من الانتصارات والنقاط، إلا أن فارق نسبة الأشواط، رجحت كفة شباب الأهلي في الصدارة، والذي استفاد، من خسارة الجزيرة من العين أول من أمس 3/‏2، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة، وحصل العين على نقطتين، ورفع رصيده إلى 19 نقطة من 7 انتصارات، ليكون ثالثاً، والنصر الرابع، بفارق انتصار وحيد، وجاءت مباراة العين والجزيرة، مثيرة وقوية، على مدار أشواطها الخمسة، وتمكن الزعيم من الفوز بالشوط الأول 26-24، لكنه خسر الثاني والثالث 16-25 و18-25، قبل أن يتدارك الموقف، ويفوز بالشوط الرابع 27-25، ثم يحسم الشوط الخامس لصالحه 15-13، ويفوز بالمباراة.