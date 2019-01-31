موعد جديد لانطلاق سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة بعد غدٍ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أرجأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية انطلاقة سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثانية من بطولة الإمارات 2018-2019)، من يوم غدٍ، إلى صباح يوم بعد غدٍ، وذلك من أجل إقامة الحدث في أفضل الظروف وإنجاح التظاهرة الكبيرة، وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق البرنامج الزمني الكامل للسباق، والذي يبدأ يوم غدٍ، باستكمال إجراءات التسجيل ثم الفحص الفني على القوارب المشاركة قبل انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين المشاركين لشرح تعليمات السباق، والرد كذلك على كل الاستفسارات المتعلقة بكورس ومسار السباق، وقال هزيم القمزي مدير إدارة السباقات في النادي إن اللجنة المنظمة للسباق اختارت مرفأ جميرا الخامسة ليكون مقراً للحدث بالقرب من كورس السباق في بحر الصفوح في المنطقة الواقعة بين هلال نخلة جميرا الشرقي والمعلم الحضاري الكبير فندق (برج العرب) لمسافة تزيد على 30 ميلاً بحرياً تقطعها القوارب المشاركة بالدوران حول مسار السباق عدداً من اللفات إضافة إلى لفة البداية، وأضاف القمزي: يتوقع أن يشهد السباق مشاركة 18 قارباً من بينها بطل الجولة الأولى القارب «المشخص 3»، وحامل اللقب في الموسم الماضي «الطيار 10»، ووصيفه «التبر 12»، إضافة إلى قوارب فريق رهيب الكويتي التي ظلت تشكل حضوراً مستمراً في المواسم الماضية.