146 صفقة في «الميركاتو الشتوي» و29 في اليوم الأخير

المصدر: دبي - العوضي النمر

أسدل الستار في الخامسة مساء، أمس، على «الميركاتو الشتوي» لقيد لاعبي كرة القدم، وبلغ إجمالي عدد المعاملات التي تمت خلال فترة القيد التي بدأت من 2 إلى 30 الجاري، 146 صفقة ما بين استبدال وإعارة وتسجيل وانتقال، فيما تم رفض 31 معاملة من بينها، بسبب عدم استيفاء الشروط الخاصة بعملية القيد، وتم إنهاء 59 معاملة لأندية المحترفين، و56 لأندية الدرجة الأولى.

وشهدت الساعات الاخيرة قبل غلق ياب القيد اقبال عدد من الاندية على تسجيل لاعبيها قبل غلق باب القيد إلكترونياً . وقالت عائشة الطنيجي عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، إن معاملات اليوم الأخير التي تمت عبر النظام الإلكتروني بلغت 29 معاملة، وشهدت الأيام الماضية نشاطاً كبيراً في عملية تسجيل اللاعبين، سارعت الأندية لاستغلال الفترة الزمنية المحددة للتسجيل في إنهاء معاملاتها، ولم يقبل النظام الإلكتروني أية معاملات بعد الزمن المحدد للتسجيل «الخامسة مساء أمس». وأُغلق النظام أوتوماتيكياً.

وتوجد فترة لتسجيل اللاعبين مدتها 21 يوماً أمام الأندية بشروط أولها أن يكون اللاعب حراً، وعقده انتهى خلال فترة التسجيل، بجانب وجود مكان شاغر بقائمة النادي الراغب في ضم اللاعب.