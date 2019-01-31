سلطان بن زايد يثمّن حفاظ أبناء القبائل على تراث الآباء والأجداد

المصدر: سويحان - البيان الرياضي

ثمّن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، المشاركة الفاعلة لملاك الإبل في أشواط المزاينة بمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، وعلى جهود المواطنين أبناء القبائل وحرصهم على تراث الآباء والأجداد وكل ما يبذلونه لحفظ سلالات الإبل.

جاء ذلك خلال زيارة سموه عصر أمس، لعزبة محمد عايض القحطاني على هامش المهرجان التراثي، الذي تتواصل فعالياته في سويحان، حيث التقى سموه خلال الزيارة القحطاني والعديد من المواطنين وملاك ومربي الإبل ومحبي التراث، واستمع إلى عدد من القصائد.

وعبر محمد عايض القحطاني عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان لتشريفه بالزيارة، مشدداً على أن دعم سموه للرياضات التراثية والمزاينات بشكل خاص دفعت العديد من الملاك والمواطنين إلى الاهتمام بهذه الرياضة التراثية ذات الطابع الاقتصادي.

على جانب أخر، اختُتمت أمس منافسات مزاينة الإبل بتتويج الفائزين في الأشواط الثلاثة لفئة «حول»، ضمن فعاليات اليوم الـ 11 من المهرجان الذي ينظمه النادي، ومركز سلطان بن زايد، فيما تواصلت مسابقة المحالب للشوط المفتوح، واستقطبت أمس الفعاليات المستمرة حتى مساء السبت المقبل، والتي تزيد على 64 فعالية، نحو 1350 طالباً وطالبة، وعشرات السائحين من دول متنوعة.

تتويج

على هامش المنافسات، توج محمد بن ركاض العامري، وعبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في أشواط مزاينة الإبل المحليات الأصايل لفئة «الحول»، في ختام أيام المزاينة، بمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019.

مكيدة

وحازت الناموس في شوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل»، المطية «مكيدة» لمالكها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفازت بسيارة رينج روفر، فيما جاءت في المركز الثاني «الحذرة» لمالكها الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفازت بسيارة، وفي المركز الثالث «هقاوي» لمالكها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وفازت بسيارة، أما في شوط «أبناء القبائل الفضي»، فجاءت المطية «وهيلة» لمالكها سلطان علي بن هياي المنصوري، في المركز الأول، وحازت الناموس والسيارة، واحتلت المركز الثاني «بنت صوغان» لمالكها عادل محمد راشد محمد بن اللص الخاطري، وفي المركز الثالث «مياسة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري.

شاهينية وفي شوط «أبناء القبائل الذهبي»، جاءت المطية «شاهينية الشدي» لمالكها خميس بن محمد الشدي المنصوري، في المركز الأول، وحازت ناموس الشوط وسيارة رينج روفر، فيما حلت في المركز الثاني «الغزيل» لمالكها سلطان بن حمتوت المنهالي، وفازت بسيارة، وفي المركز الثالث «تشريف» لمالكها سالم بن صقر المنصوري.



رسالة محبة وتقدير

وجه ملّاك الإبل والمشاركون والجمهور، في ختام مزاينة الإبل أمس، رسالة محبة وتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، تقديراً لجهوده ودعمه اللامحدود لهم ولمهرجانهم، وأشاروا إلى أنهم سعدوا بحضور سموه، ومتابعة كل الفعاليات، وأكدوا أن هذه اللفتة الكريمة أسهمت في تقديم الحدث بصورة تليق بتقدير الإمارات لرياضة الهجن العربية الأصيلة.