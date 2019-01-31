ورشة عمل ابتكارية لألعاب أبوظبي العالمية للأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 ورشة عمل ابتكارية بالتعاون مع منصة يوتيوب، بهدف ربط مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط مع رياضيي الأولمبياد الخاص، مما يضفي اهتماماً كبيراً للشركات الرقمية بأصحاب الهمم، ويسلط الضوء على كفاءتهم وقدراتهم في صنع المستحيل، وشهدت ورشة العمل التي أقيمت في مساحة يوتيوب الإبداعية في مدينة دبي للاستوديوهات عدداً من رياضيي الأولمبياد الخاص الذين سيمثلون الدولة في الألعاب العالمية التي تستضيفها الدولة من 14 إلى 21 مارس المقبل، وتعد ورش العمل التي تنظمها اللجنة جزءاً من برنامج الأنشطة المجتمعية الذي يشمل كافة أرجاء الدولة، وتقام بهدف التعريف بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، وزيادة التوعية والتثقيف المجتمعي حول أصحاب الهمم، وكيفية إشراكهم ودمجهم بمختلف مناحي الحياة.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: دعم أصحاب الهمم، من الأهداف الرئيسية لنا، ولا شك أن ورشة العمل التي أقيمت في مساحة «يوتيوب» الإبداعية في دبي، تسهم في رفع توعية المجتمع بأهمية دمج أصحاب الهمم في مختلف مناحي الحياة، وليس فقط عبر بوابة الرياضة، بل في مختلف المجالات وباستخدام عدة وسائل للتواصل.