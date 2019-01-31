الشعفار يشارك في «تنفيذي» دولي الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للدراجات، التي انطلقت أمس، في مدينة برجن الدنماركية، والمقامة على هامش بطولة الدنمارك الدولية للدراجات التي تستمر حتى 3 فبراير المقبل، وأوضح الشعفار أنه يسبق اجتماع المكتب التنفيذي، عدد من الاجتماعات منها مع رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الفرنسي ديفيد لابورتيه، لبحث آخر تطورات رياضة الدراجات، وأيضاً الحديث عن بطولة آسيا للدراجات، والتي ستقام في أوزبكستان خلال مارس المقبل، وأكد أن كل اتحاد قاري يبدأ في عرض خططه التطويرية أمام المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، خاصة في ظل المتغيرات الكثيرة وزيادة عدد السباقات السنوية التي ينظمها كل اتحاد.