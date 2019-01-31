بيرق الناموس يشعل التحدي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تشهد أشواط الرموز مساء، اليوم، تنافساً كبيراً بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل، وبالإضافة إلى شرف الحصول على السيف والخنجر الغاليين، سيكون هنالك تحدٍ مشتعل على مسابقة بيرق الناموس، ويجلس سيف علي راشد سويلم الكتبي على صدارة القائمة برصيد 51 نقطة، فيما يلاحقه بكل قوة محمد راشد غدير الكتبي ولديه 42 نقطة، فيما يلاحقهما فرج علي حمودة الظاهري بـ 27 نقطة، ويليه مباشرة صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، وحامل النسخة الأولى من بيرق الناموس صالح محمد نصره العامري، وسالم سعيد منانة الكتبي، ويملك الثلاثي 22 نقطة في المركز الرابع لرصيد النقاط، فيما يجلس بالمركز الخامس محمد عتيق زيتون المهيري بـ 18 نقطة. وتملك جميع الأسماء المتنافسة على بيرق الناموس الكثير من المطايا المميزة.