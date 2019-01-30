كأسا ولي عهد دبي إلى «ود» و«الهايلة»

المصدر: Ⅶ دبي - ياسر قاسم، وعلي الظاهري- دبي - البيان الرياضي

شهد سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، في ميدان المرموم انطلاقة سباقات الرموز لسن الثنايا المخصص لأبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، في سابع أيام المهرجان.

وكان سيف علي راشد سويلم الكتبي هو الرابح الأكبر في التحديات، حيث أهدته «ود» كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح، وذلك بعد أن قطعت مسافة الـ8 كلم في زمن قدره 12:26:1 دقيقة، وحلت «وجدان» لسيف علي راشد في المركز الثاني، ثم «شقرا» لأحمد الحزمي العامري ثالثة، وذهبت بندقية الثنايا الجعدان المفتوح إلى «مخوف» بشعار سالم سعيد منانه الكتبي، الذي وصل إلى خط النهاية بزمن قدره 12:26:6 دقيقة، وجاء «مهيض» لمحمد راشد السويدي وصيفاً، ثم «شاهين» لسيف علي راشد في المركز الثالث.

الشوط الرئيس

وحسمت «الهايلة» تحديات الشوط الرئيس للثنايا البكار المفتوح للإنتاج لمصلحة «الهايلة»، التي أهدت مالكها سعيد بالحلوس حمرور العامري كأس ولي عهد دبي بزمن وقدره 12:33:7 دقيقة، ثم جاءت «الذهبية» لسالم عبدالهادي المري في المركز الثاني، و«طروادة» لأحمد سعيد منانة ثالثة، وكسب «ناصي» لحمد عتيق محمد خليفه العميمي بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج، وذلك بعد وصوله لخط النهاية في توقيت بلغ 12:32:9 دقيقة، وحل «صداح» لسالم سعيد منانة في المركز الثاني، و«حكيم» لسالم غريب الكتبي في المركز الثالث. وقام علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن بتتويج الفائزين الرموز عقب نهاية الشوط السادس.

أشواط السيارات

وحصل الفائزون بالمركز الأولى في الأشواط من الخامس حتى السادس عشر على سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، فيما نال أصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر في جميع الأشواط جوائز نقدية، وأسفرت نتائج هذه الأشواط عن فوز «رهف» لعبدالله بطي الغفلي بصدارة الشوط الخامس للبكار محليات في 12:29:0 دقيقة، فيما جاءت «ملامح» لمحمد سالم العامري في صدارة الشوط السادس للبكار مهجنات في 12:25:7 دقيقة، ونال «متعب» لعبدالرحمن سيف العرياني لقب الشوط السابع للجعدان محليات في 12:40:7 دقيقة، وخطف «شاهين» لحمد محمد العامري لقب الشوط الثامن للجعدان مهجنات في 12:37:0 دقيقة، وحققت «اليافل» لمحمد علي سعيد الكتبي صدارة الشوط التاسع للبكار محليات في 12:38:0 دقيقة، ونالت «زعفرانة» لمحمد سلطان مطر الكتبي لقب الشوط العاشر للبكار مهجنات في 12:35:5 دقيقة.

فوز «هرمز»

وحقق «هرمز» لسالم علي العمري لقب الشوط الحادي عشر للجعدان محليات في 12:45:5 دقيقة، وذهبت صدارة الشوط الثاني عشر للجعدان محليات إلى «شومان» لسيف سعيد المشغوني في زمن قدره 12:45:4 دقيقة، وظفرت «الوطن» بلقب الشوط الثالث عشر للبكار محليات مهدية اللقب لمالكها سليم سالم الغيلاني في زمن قدره 12:30:5 دقيقة، وأحرزت «شموخ» لعبدالله علي المنصوري لقب الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات في 12:37:3 دقيقة، وحقق «ناصي» لجابر سيف الكتبي صدارة الشوط الخامس عشر للجعدان محليات في 21:41:3 دقيقة، واختتم «التيار» لعلي حمودة الظاهري الانتصارات في الفترة المسائية بفوزه بالشوط السادس عشر للجعدان مهجنات في 12:37:6 دقيقة.





16 شوطاً في الفترة الصباحية



بدأ اليوم السابع للمهرجان في الفترة الصباحية أمس بإقامة 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا «سيارات ونقدي» لمسافة 8 كلم، خصصت فيها 10 سيارات للفائزين الأوائل في أشواط الإنتاج العشرة مع جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الثاني للعاشر، كما خصصت جوائز نقدية للفائزين في بقية الأشواط الستة.

وأسفرت نتائج أشواط الإنتاج عن فوز «سلهودة» لمطر عبد الله الشامسي بصدارة الشوط الأول للبكار محليات محققة زمناً قدره 12:34:5 دقيقة وجمعت «سلهودة» بين الظفر باللقب وتحقيق أفضل توقيت في الفترة الصباحية، وأهدت «سلسبيل» لقب الشوط الثاني للبكار المهجنات إلى مالكها خالد سعيد مطر الكتبي بعد أن وصلت لخط النهاية في 12:35:1 دقيقة، واستهل «مخايل» انتصارات الجعدان مهدياً مالكه محمد سليم العفاري لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات في 12:40:3 دقيقة، وسار في طريقه «معاند» لمكتوم سعيد منانة الكتبي محرزاً لقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات في 12:39:9 دقيقة.

فوز «حبوبة»

وحققت «حبوبة» لعيسى سعيد الخيلي لقب الشوط الخامس للبكار المحليات بوصولها خط النهاية في زمن قدره 12:39:7 دقيقة، وأهدت «الزعفرانة» مالكها فالح مسلم الزفنة العامري صدارة الشوط السادس للبكار المهجنات في 12:38:2 دقيقة، وكان «عناد» في الموعد بتصدره الشوط السابع للجعدان المحليات في 12:55:1 دقيقة مهديا الفوز لمالكه عيسى أحمد مطر الخيلي، وحقق «مداهم» لمحمد سليم العفاري لقب الشوط الثامن للجعدان المهجنات في زمن قدره 12:42:9 دقيقة.

وأحرزت «مهنية» لمحمد خليفة بالهول المهيري بطولة الشوط التاسع للبكار محليات في زمن قدره 12:44:9 دقيقة، وسجلت «حضور»، حضوراً قوياً في ختام أشواط الإنتاج في الفترة الصباحية «الشوط العاشر» للبكار مهجنات لتهدي السيارة لمالكها سالم محمد مشلش العامري في 12:46:6 دقيقة.

بقية النتائج

وفي بقية أشواط الفترة الصباحية، حققت «وبرة» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي صدارة الشوط الحادي عشر للبكار محليات في 12:51:0 دقيقة، وسارت معها «معزة» في نفس الطريق محققة لقب الشوط الثاني عشر للبكار مهجنات في زمن قدره 12:48:4 دقيقة لتهدي الفوز لمالكها سيف عبد الله العميمي. وحقق «مرحب» لصالح حمد غصنة لقب الشوط الثالث عشر للجعدان المحليات في زمن قدره 12:55:3 دقيقة وكان «الفايز» اسماً على مسمى وهو يفوز بلقب الشوط الرابع عشر للجعدان المهجنات في 12:52:3 مهدياً الصدارة لمالكه عامر محمد زايد المنصوري.

«ابن كليب» يقفز لصدارة بيرق الناموس

استطاع سيف علي راشد كليب الكتبي، أن يضيف 10 نقاط إلى رصيده في الصراع على جائزة بيرق الناموس، بفوز «ود» بكأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح، بالإضافة إلى حصول «وجدان» على 4 نقاط للمركز الثاني، فيما أهدت «شقرا» مالكها أحمد الحزمي قناص العامري نقطتي المركز الثالث. وظفر «مخوف» بالنقاط الـ 6 لبندقية الثنايا الجعدان المفتوح ليهديها إلى مالكه سالم سعيد بن منانة الكتبي، وارتفع رصيد سيف علي راشد كليب الكتبي إلى 51 نقطة في صدارة جائزة بيرق الناموس بحصول «شاهين» على نقطتي المركز الثالث في هذا الشوط.

وكان «طروادة» ملك أحمد سعيد منانة الكتبي هو صاحب المركز الثالث في شوط المنافسة على كأس ولي عهد دبي للبكار المفتوح للإنتاج ليهدي مالكه نقطتين، وفيما أضاف «صداح» 4 نقاط إلى سالم سعيد منانة الكتبي بحصوله على المركز الثاني في الصراع على بندقية الثنايا الجعدان المفتوح للإنتاج، ليرتفع رصيد سالم سعيد منانة الكتبي إلى 22 نقطة في المنافسة على بيرق الناموس.

13

خُصصت 13 سيارة للفائزين الأوائل في أشواط الإنتاج للفترة المسائية اليوم، كما خصصت جوائز نقدية متفاوتة لأصحاب المراكز من الثاني حتى العاشر، تبدأ من 20 ألف درهم حتى 5 آلاف درهم، وخصصت للفائزين في الفترة الصباحية جوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأول حتى العاشر، تبدأ من 20 ألف درهم وتتفاوت حتى 4 آلاف درهم.

29

تتواصل اليوم منافسات المهرجان في يومه الثامن بإقامة 29 شوطاً، بواقع 14 في الصباح و15 في المساء في سن الثنايا «سيارات ونقدي» لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كلم، وستكون البداية بسباقين للرموز على كأس ولي عهد دبي والبندقية، وخصص للفائز بالكأس للبكار المفتوح جائزة نقدية 400 ألف درهم، فيما ينال الوصيف ربع مليون درهم، والثالث 150 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم، والخامس 50 ألف درهم، أما الفائز بالبندقية في الشوط الثاني للجعدان المفتوح فينال جائزة نقدية 300 ألف درهم، فيما ينال الوصيف 150 ألف درهم، والثالث 100 ألف درهم، والرابع 70 ألف درهم، والخامس 40 ألف درهم، وبعد شوطي الرموز تقام 13 شوطاً للبكار والجعدان محليات ومهجنات، وتشهد الفترة الصباحية التي تنطلق في السابعة صباحاً 14 شوطاً.