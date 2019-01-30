الشارقة جاهزة لاستضافة الألعاب العالمية لأصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

مع بداية العد التنازلي لاستضافة الشارقة للألعاب العالمية لأصحاب الهمم، والتي تقام من 10 ــ 16 فبراير المقبل، في نادي الثقة لأصحاب الهمم، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أكدت اللجنة اللوجستية جاهزيتها واستعدادها لاستضافة أكثر من 1000 مشارك من أبطال العالم من فرسان الإرادة، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للجنة الخدمات اللوجستية، برئاسة المستشار حميد علي العبار عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة، وأحمد سالم حمد المظلوم المدير التنفيذي للبطولة، وحيدر طالب أربيع المدير التنفيذي للجنة الخدمات اللوجستية، وأحمد الحمودي رئيس العلاقات العامة بمطار الشارقة الدولي، وإبراهيم المهيري ممثل جوازات مطار دبي الدولي وأعضاء اللجنة والمتطوعين.

حيث أكد المستشار حميد علي العبار، أن اللجنة اللوجستية تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال ضيوف الإمارة الباسمة من أبطال العالم من ذوي الإعاقة، بدايةً من وصول المشاركين لأرض الوطن وإجراءات الاستقبال في المطارات وتأمين المواصلات من المطار، إلى أماكن الإقامة وتأمين المواصلات والإعاشة الكاملة للمشاركين خلال البطولة. ومن جهته، أكد أحمد سالم المظلوم، أن العمل يجري داخل اللجان التنفيذية على قدم وساق في تناسق وتناغم بين اللجان المختلفة، وأشار إلى أن جميع اللجان التنفيذية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال فرسان الإرادة.