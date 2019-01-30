الألعاب الفردية بنادي الشارقة تحتفي بفريق المبارزة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

استقبل المهندس سليمان عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الفردية، أعضاء فريق المبارزة الفائز ببطولة الاتحاد للمبارزة تحت 17 سنة، والتي جرت مؤخراً، بصالة مدرسة الأندلس في الشارقة، بحضور عبدالرحمن علي المليحي مشرف ألعاب المبارزة والرماية والقوس والسهم، وسلطان المازم إداري اللعبة والجهاز الفني واللاعبين، وحصل فريق الشارقة للمبارزة على 5 ميداليات ملونة متصدراً بطولة البنين بعدما فاز لاعبه محمد المازمي بالميدالية الذهبية ونال زميله أحمد مبارك البرونزية في سلاح السابر، وحصل محمد المازمي على ذهبية سلاح الايبيه، وحقق عبدالرحمن الحوسني ومصطفى إسلام فضية وبرونزية على التوالي في سلاح الفلوريه.

وقدم سليمان عبدالرحمن التهنئة للفريق على الإنجازات التي ظل يحققها، معرباً عن سعادته بالنتيجة الأخيرة التي وضعت الفريق على صدارة البطولة، وقال: «مجلس إدارة النادي برئاسة سالم عبيد الشامسي والأعضاء يتابعون نتائج الألعاب الفردية ويشيدون بها، وإدارة الألعاب لا تألو جهداً في تجهيز فرقها بالشكل الذي يجعلها قادرة على المنافسة في كافة البطولات، لعبة المبارزة وعلى الرغم من أنها حديثة عهد في النادي، لكن الإنجازات التي حققها الفريق جعلته يفرض نفسه على جميع الفرق الموجودة بالنادي بل وعلى مستوى الإمارات، وما يميز الفريق أن لاعبيه مواطنون ويعمل بهدوء والنتائج هي التي تتحدث عنه».

وهنأ عبدالرحمن لاعب النادي محمد المازمي على اختياره في منتخب الإمارات للمشاركة في بطولة آسيا وكأس العالم في مملكة البحرين، قائلاً: «يسعدنا أن نرى لاعبينا وأبناء الإمارة ونادي الشارقة يحققون النتائج المرجوة».