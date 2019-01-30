محمد الشرقي يتوج أبطال «مونديال حل مسائل الشطرنج»

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

توج سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أول من أمس، الفائزين الأوائل في بطولة العالم للقدرة لحل مسائل الشطرنج ( جولة الإمارات - الفجيرة 2019)، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، وأقيمت بفندق نوفوتيل الفجيرة بمشاركة 250 لاعباً مثلوا 19 دولة، وتمكن كل من عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج وجاسم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة، من الظفر بالمركزين الأول في فئتين بالبطولة، محققان انجازاً جديداً للإمارات في هذه البطولة التي تقام للمرة الأولى في الدولة، وشهد مراسم الختام، الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبد العزيز بن سعود المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة للشطرنج، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج والدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وعدد من القيادات الرياضية.

إشادة ومباركة

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة، للمتوجين الفوز بالمراكز الأولى، مثمناً جهود القائمين على البطولة، ومشيداً بالنجاح التنظيمي الذي أظهرته البطولة ومؤكداً في ذات الوقت حرصهم في إمارة الفجيرة وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم البطولات الرياضية المحلية والعالمية وتوفير عوامل نجاحها بما يعكس مكانة الدولة وريادتها على مستوى العالم، مثمناً توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة الدائمة بتطوير البنى التحتية الرياضية في الفجيرة وتكريم أصحاب الإنجازات للنهوض بالحركة الرياضية وتسجيل الحضور المتميز لدولة الإمارات في مختلف المجالات، كما كرم سموه منظمي البطولة في الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج.

نتائج الختام

وكانت نتائج الختام، قد أسفرت عن فوز بطل العالم البولندي بيتر مورديزيا أستاذ اتحاد دولي كبير بكأس المركز الأول في فئة الخبراء والمحترفين، ممن يملكون تصنيفاً أعلى من 2000 نقطة، تلاه أستاذ الاتحاد الدولي الروسي بافلوف دانيلو، وحل الاوكراني جيفجينكو كيريل ثالثاً، فيما حل الإماراتي فؤاد الطاهر بالمركز السابع.

تألق إماراتي

وفي فئة اللاعبين الذين يملكون تصنيفاً أقل من 2000، تمكن لاعب منتخبنا ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عمار السدراني من الفوز ببطولة العالم لهذه الفئة في أبرز إنجاز لشطرنج الإمارات في بطولات القدرة الشطرنجية وحل المسائل، تلاه المصري رامز سمير، وجاء ثالثاً الهندي شانيا مهرا، ثم الإماراتيان علي عبد العزيز من نادي دبي وطلال الزعابي من نادي الشارقة، ونجح لاعبو الإمارات في فئة تحت 13 سنة من إحراز العديد من المراكز المتقدمة، حيث حل لاعب نادي الشارقة عبد الرحمن الطاهر بالمركز الأول، تلاه لاعب دبي سعيد النامي، ثم خالد الطاهر من نادي الشارقة ثالثاً، وفي فئة بطولة الشطرنج السريع للفئة الأولى فاز الإماراتي سالم عبد الرحمن بالمركز الأول تلاه المغربي هشام خمدوش، وفي الفئة الثانية فاز الهندي سامسون ستانلي بالمركز الأول تلاه الفلبيني مارلون بيدارسا، وفي الفئة الثالثة فاز أربعة لاعبين من الإمارات وهم كل من اللاعب خليفة خالد من نادي الفجيرة بالمركز الأول، تلاه كل من محمد عبد الرحمن وخالد الطاهر وعبد الله محمد.

وعد

تقدم الدكتور عبد الله آل بركت بالشكر والتقدير إلى قيادة الفجيرة لدعمها اللامحدود لاستضافة بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج للمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط، واعداً تحقيق المزيد من الانجازات في المستقبل، بما فيها تمثيل الإمارات في الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج، وبدوره، عبر محمد الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج عن سعادته لنجاح استضافة البطولة وقال: نفخر في نادي الفجيرة بإخراج البطولة بهذا المستوى الراقي وتحقيق أعلى درجات النجاح التنظيمي.