«دائرة الطاقة» تنضم لرعاة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص بأبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

انطلاقاً من حرصها على المساهمة الدائمة في جهود المسؤولية المجتمعية، وتأكيداً على دورها في تمكين مختلف شرائح المجتمع، أعلنت دائرة الطاقة، الجهة المعنية بتعزيز ريادة واستدامة قطاع الطاقة في أبوظبي، عن رعايتها ودعمها للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 بصفتها «شريك الطاقة» للحدث الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة بين 14-22 مارس المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة آلاف الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، وتم الإعلان عن ذلك على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الدائرة واللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص، من قبل المهندس محمد بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة، وخلفان المزروعي، المدير العام للجنة المنظمة لأولمبياد الألعاب العالمية، وستقوم الدائرة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة تقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، الذي يُنظم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال محمد بن جرش الفلاسي: «نتطلع من خلال رعايتنا إلى تسليط الضوء على رسالتنا الهادفة وإلى رفع الوعي تجاه قضايا الطاقة والبيئة بين أوساط الشباب، ونشر أهدافنا محلياً وعالمياً خلال الحدث الرياضي العالمي، وتعد هذه الخطوة جزءاً من التزامنا بإنجاح أحداث أبوظبي العالمية، مما له مردود إيجابي على مسيرة التطوّر وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز دولي رائد في جميع المجالات».