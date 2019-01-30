«الشارقة الرياضي» ينظم ورشة عمل لتقييم أوضاع الأندية

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

ناقش مجلس الشارقة الرياضي تقييم الوضع الحالي للأندية الرياضية والتخصصية في إمارة الشارقة من خلال ورشة عمل نظمت خلال الأسبوع بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج من منطلق حرص لجنة الإستراتيجية بالمجلس على مشاركة الأندية في وضع استراتيجية الرياضة في الإمارة خلال الفترة المقبلة، حضر الورشة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس وأمناء سر الأندية الرياضية والتخصصية والمدراء التنفيذيون والفنيون ومسؤولو الاستراتيجية في الأندية، واستعرض الدكتور محمد عبدالعظيم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي بالمجلس خلال الورشة أهمية التخطيط الاستراتيجي في الأندية ومراحله وعناصر تحليل البيئة الداخلية والخارجية للأندية ونواحي القوة والضعف، كما قام المشاركون في الورشة بالعمل كفرق وتحليل البيئة الداخلية للأندية تتمثل في الموارد البشرية والموارد المادية والوضع المالي والأنشطة والعمليات والخبرات السابقة، بالإضافة إلى تحليل البيئة الخارجية تمثلت في الاتجاهات المستقبلية والاقتصاد والتمويل والتركيبة السكانية والتشريعات والأجواء السياسية، ثم قام كل ناد بعرض نتائج التحليل الخاصة به ومناقشتها مع فرق العمل الأخرى.

إضافة حقيقية

وأثنى عيسى هلال الحزامي على قيمة مثل هذه الدورات التي يهتم بها المجلس ويسعى لاستمرارها والحرص على مشاركة جميع المعنيين فيها وذلك سعياً منها إلى تنفيذ توجيهات قيادة الشارقة ودعمها للرياضة والرياضيين بالإمارة الباسمة بما يسهم في مساندة مسيرة الرياضة في الإمارة الباسمة والإمكانيات التي تتوفر لها، وأضاف: تعد الورشة إضافة حقيقية للمشاركين فيها من خلال التركيز على تقييم الوضع الحالي لأندية الإمارة الباسمة حيث يتيح للجميع والمجلس التعرف على أوضاعها الحالية من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة ومن أجل تأسيس نموذج مثالي في العمل الإداري للأجيال المقبلة والتي تساهم في التخطيط للمستقبل وتمنح فوائد كبيرة للمشاركين فيها باعتبارهم نماذج للعمل الإداري المؤسسي والمدعوم بقراءة الواقع الحالي للأندية.

استفادة المشاركين

وقال عيسى هلال الأمين العام، إنه يأمل أن تكون هذه الورشة وغيرها من الورش قد حققت أهدافها ورؤيتها في استفادة المشاركين من المحتوى والمناقشات التي تتم فيها بما يشكل تجربة ثرية بالنسبة لهم وللأندية في الإمارة بما يساعد على ترجمة كل الإمكانيات والخدمات المتوفرة والحرص على أن تكون ورش العمل والدورات المختلفة في سبيل تطوير منظومة العمل بشكل عام في الأندية.