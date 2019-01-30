المري يلتقي فريقي شباب الأهلي للطائرة وكرة الصالات

المصدر: Ⅶ دبي - إيهاب زهدي

قام اللواء محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، بزيارة فريقي الكرة الطائرة وكرة القدم للصالات بالنادي، وحضر جانباً من تدريبات الفريقين استعداداً للمباريات المتبقية من دوري الطائرة، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الصالات، وتحدث اللواء المري، إلى لاعبي الفريقين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعمل بقوة من أجل مواصلة الانتصارات، مؤكداً ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق المزيد من الإنجازات، ورافق المري، في تلك الزيارة، ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، وجاءت في إطار اهتمام المسؤولين بالنادي بفرق القطاع، والسعي لدعمها وهي تخوض غمار المنافسات في البطولات المختلفة.